Azi, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, care va avea loc în data de 10 octombrie 2025, începând cu ora 9.00, în incinta Centrului Regional pentru Formarea Profesională a Adulților din Municipiul Râmnicu Vâlcea, Strada Calea lui Traian nr. 98.

Obiectivul principal al acestei acțiuni îl constituie crearea oportunităților de contact direct între angajatori și absolvenții instituțiilor de învățământ, în vederea încadrării acestora pe piața muncii, precum și sprijinirea agenților economici în identificarea și selectarea personalului necesar.

La eveniment sunt invitați să participe:

Absolvenții înregistrați sau neînregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea, indiferent de nivelul de studii (gimnazial, liceal, profesional, postliceal, universitar);

Angajatori din județ și din regiune, care dispun de locuri de muncă vacante și doresc să recruteze forță de muncă tânără și calificată.

În cadrul bursei, angajatorii vor avea posibilitatea să își prezinte oferta de locuri de muncă și să realizeze interviuri de selecție, iar absolvenții vor putea beneficia de consiliere privind orientarea profesională, informare referitoare la drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii, precum și servicii de mediere a muncii.

Participarea la eveniment este gratuită pentru toți cei interesați, angajatori și tineri absolvenți aflați în căutarea unui loc de muncă, precum și pentru orice persoană fizică sau juridică interesată de serviciile AJOFM Vâlcea.