În dimineața de vineri, 27 octombrie 2023, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vâlcea a organizat o nouă ediție a Bursei Locurilor de muncă pentru Absolvenți, ce s-a desfăşurat în colaborare cu Universitatea „Constantin Brâncoveanu”. La bursă au participat 31 angajatori, care au oferit 370 locuri de muncă vacante. Absolvenţii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au avut la dispoziție o ofertă diversificată de locuri de muncă vacante. Principalele domenii de activitate vizate de angajatori au fost: industria textilă (croitori, confecționeri textile, muncitori necalificați în industria confecțiilor), construcţii (dulgheri, zidari, instalatori, muncitori necalificaţi), alimentaţie publică, turism (bucătari, ospătari, cameriste hotel), comerț (lucrători comerciali, vânzători, casieri), producție (operator la fabricarea mezelurilor, operator CNC, tamplari). Pentru persoanele cu studii superioare au fost oferite locuri de muncă, în domenii precum: ingineri în construcţii, economist, IT. De asemenea, AJOFM Vâlcea şi-a prezentat serviciile gratuite oferite prin compartimentele: EURES. Astfel au fost puse la dispoziţie un număr de 194 locuri de muncă în țări din Uniunea Europeană, formare profesională- pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Au fost prezentate proiectele aflate în derulare din fonduri europene „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi” şi „Relaţia SPO cu angajatorii-eSPOR” .

