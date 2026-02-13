Astăzi, Principele Nicolae este invitatul special al Centenarului Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea

stră-strănepotul regelui Ferdinand își va dedica întreaga zi ceremoniilor organizate de CCI Vâlcea

La 13 februarie 1926, era înființată Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, prin Decretul Regal 586/1926, publicat în Monitorul Oficial din 14 februarie 1926: „Ferdinand I, prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, La toţi cei de faţă şi viitori, sănătate: Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul industriei şi comerţului sub No. 10139 din 13 Fevruarie 1926,

Având în vedere art. 2 din legea pentru reorganizarea Camerelor de comerţ şi de industrie,

Având în vedere jurnalul consiliului de miniştri No. 250 încheiat în şedinţa dela 12 Fevruarie 1926,

Am decretat şi decretăm:

Art. I. Se înfiinţează Camera de comerţ şi industrie a circumscripţiei Râmnic, cu sediul în oraşul Râmnicu-Vâlcea.

Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul industriei şi comerţului este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului decret.

Dat în Bucureşti, la 13 Fevruarie 1926.

FERDINAND

Ministrul industriei şi comerţului,

Tancred Constantinescu.”

Astăzi, 13 februarie 2026, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea sărbătorește Centenarul său, avându-l invitat special pe stră-strănepotul regelui Ferdinand, principele Nicolae. În cadrul festivităților, Georges Fischer, fostul președinte al Camerei Internaționale Paris și fost președinte al Consorțiului World Chambers 1998-2015, va deveni cel de-al patrulea membru de onoare din istoria Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, după Mircea Geoană. Maria Schoomnas și Petrin Drumea.

În ediția tipărită a ziarului Curierul de Vâlcea, găsiți date și fapte despre Centenarul CCI Vâlcea.