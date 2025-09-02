APAVIL anunță avarie. Două sate din Golești, momentan, fără apă potabilă

Din cauza unor defecțiuni apărute la electropompa submersibilă de la captarea subterană Aldești, începând cu data 02.09.2025, ora 100, a fost întreruptă furnizarea apei potabile în comuna Golești (satele Blidari și Aldești).

Societatea Apavil S.A. a luat măsurile necesare în vederea înlocuirii pompei submersibile, după care se vor efectua atât spălarea, cât și dezinfectarea rezervorului Golești din satul Aldești. Aceste operațiuni sunt în desfășurare, iar utilizatorii afectați vor beneficia de apă potabilă după terminarea lucrărilor și intrarea apei în parametrii de potabilitate.