Noul an școlar începe cu mobilier și echipamente digitale moderne, pentru 46 de unități de învățământ din județul Vâlcea!

Vorbim despre un proiect de cca 7 milioane euro, implementat de Consiliul Județean Vâlcea, cu fonduri din PNRR.

Astăzi, 3 septembrie, am vizitat unitățile de învățământ beneficiare din Horezu, Vaideeni și Costești, care au primit deja mobilierul și echipamentele prevăzute prin acest proiect.



La liceul „Constantin Brâncoveanu” din Horezu, investiția de cca 1.330.000 lei aduce:



– un laborator de informatică complet echipat;

– echipamente digitale, mobilier modern și materiale didactice pentru 25 de săli;

– un laborator de științe multidisciplinar și un atelier de practică dotat cu echipamente moderne;

– dotări moderne pentru cabinetele psihopedagogic și sportiv.

La Clubul Copiilor Horezu, s-au instalat echipamente digitale pentru 6 săli de activități, dar și mobilier modern și echipamente didactice pentru alte 5 săli.



La Grădinița „Căsuța Piticilor” Horezu, dotările de aproape 290.000 lei includ:

– echipamente digitale, materiale didactice și mobilier pentru 8 săli de clasă;

– mobilier specific pentru cabinetele interdisciplinar, logopedic și sportiv, adaptate activităților cu cei mici.



La Școala Gimnazială din Vaideeni, investiția de aproape 730.000 lei a presupus:

– dotarea laboratorului de informatică și a 23 de săli de clasă cu echipamente digitale;

– mobilier și materiale didactice pentru 12 săli de clasă;

– dotări pentru laboratorul de științe multidisciplinar;

mobilier pentru cabinetele interdisciplinar, psihopedagogic și cabinetul sportiv.



Școala Gimnazială „Ferigile” din Costești a beneficiat de o investiție de 427.000 lei și a cuprins:

– un laborator de informatică modern;

– echipamente digitale pentru 12 săli de clasă;

– mobilier și materiale didactice moderne pentru 13 săli;

– dotări pentru laboratorul multidisciplinar și atelierul de practică;

Școala Gimnazială „Ferigile” din Costești a beneficiat de o investiție de 427.000 lei și a cuprins: – un laborator de informatică modern; – echipamente digitale pentru 12 săli de clasă; – mobilier și materiale didactice moderne pentru 13 săli; – dotări pentru laboratorul multidisciplinar și atelierul de practică; mobilier specific pentru cabinetele psihopedagogic și sportiv.

Prin acest proiect, venim în sprijinul a peste 25.000 de elevi din județ, care vor avea acces la tehnologie de ultimă generație, lecții interactive și spații de învățare adaptate nevoilor lor.

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea