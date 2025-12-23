ANTRENORUL ARTURO ALVAREZ ȘI ECHIPA DE BASCHET CS VÂLCEA 1924 AU OFICIALIZAT DESPĂRȚIREA

Antrenorul Arturo Alvarez și clubul CS Vâlcea 1924 și-au anunțat oficial despărțirea astăzi, într-o conferință de presă ținută la Sala Sporturilor Traian, urmare a unei serii de rezultate negative. Cu Alvarez la timonă, echipa de baschet a obținut locul 3 în sezonul trecut al Ligii Naționale și o participare, în premieră pentru baschetul vâlcean, în Europa.

”Din păcate este una dintre zilele triste pentru mine. După ce am analizat împreună cu Bogdan situația la echipă, am decis amândoi să ne despărțim, pentru a face ceea ce este mai bine pentru echipa. A fost o decizie pe care nu a dorit-o nimeni dintre noi. Sunt trist pentru că părăsesc Vâlcea, sunt trist pentru că nu am reușit să dau Vâlcii încă un an bun. Dar aceasta este viața. Sunt foarte mândru de ceea ce am făcut împreună. Nu m-am așteptat, venind aici, să joc semifinale, să câștigăm o medalie și să jucăm în Europa. Mi-am dorit mai mult, dar nu am putut. Repet, sunt mândru de ceea am realizat aici, sunt bucuros că Vâlcea m-a adus aici, pentru că asta va face parte din istoria mea. Îi doresc doar bine echipei în continuare, va rămâne în inima. Desigur că o voi urmări pe mai departe, așteptând rezultate chiar mai bune, pentru a spune cu mândrie în viitor că am fost și eu aici. Vă rog să acordați sprijin oamenilor de lângă echipă, jucătorilor, așa cum ați făcut până acum, poate mai mult în aceste momente dificile”, a spus Arturo Alvarez.

Președintele clubului, Bogdan Pistol: „Până acum câteva săptămâni, lucrurile au funcționat corect. Am reușit să obținem victorii importante împotriva unor pretendente la play-off, am câștigat o partidă în Europa, însă în ultima perioadă au existat, într-adevăr, situații. Am căutat și o abordare în care Arturo să rămână director tehnic al echipei. Însă faptul că acesta este un antrenor pur-sânge, cu orgoliul său, cu personalitatea sa, toate acestea l-au determinat să nu accepte propunerea noastră și ne-au dus la rezilierea de comun acord a contractului. Dar nu am cum să nu spun că, așa cum Hristu Șapera a pus prima cărămidă la acest club, Arturo Alvarez va fi mereu cel care a construit această instituție baschetbalistică, în Europa și în lume (…). Există și pentru mine o stare de îndoială, pentru că nu știi dacă deciziile pe care le iei întotdeauna sunt bune, dar am încredere foarte mare în echipă, jucători. Știu că valoarea lor este mai mult decât atât, dar evident că și atitudinea lor trebuie să fie mai bună de aici înainte”.

Întrebat cine va conduce echipa în continuare, Pistol a declarat că „Noi credem că cei doi antrenori secunzi, Roberto Blanco și Ciprian Enache, sunt oameni pregătiți, de aceea am decis în următoarea perioadă că Ciprian Enache să fie antrenor principal, iar Roberto Blanco secundul său. Terminologia de <antrenor interimar> se potrivește în acest caz, dar există antrenori interimari care stau până la finalul sezonului. (….) Nu neg că suntem în căutare și că studiem profiluri și CV de oameni importanți din baschetul european. Dar lui Ciprian și lui Roberto li s-a dat încredere, asta este de știut!„ Referitor la obiectivul echipei de baschet, președintele a completat: „În acest moment, obiectivul de clasare pe locurile 1-6 nu este compromis. Avem două înfrângeri în plus față de echipele de pe locurile 4-5, va fi ceva mai dificil de obținut, dar nu, nu este compromis. Obiectivul este menționat în majoritatea contractelor, sunt jucători care nu-și primesc salariul o lună dacă sunt sub locul 6, după cum au și bonusuri de performanță dacă ne clasăm de la locul 3 în sus”. „A fost foarte dur să schimbăm de trei ori strategia echipei. Am început cu Hudson, am continuat cu Clavell, apoi cu Jenkins. Trei jucători cu caracteristici diferite, la care a trebuit să se adapteze și echipa, toate acestea au fost foarte dificile pentru mine ca antrenor. Dar responsabilitatea a fost a mea.”, a adăugat Alvarez. Întrebat despre relația pe care a avut-o cu jucătorii în acest sezon, fostul tehnician vâlcean a menționat: „Îi respect, așa cum am cerut și respectul lor. Nu sunt prieten cu ei, nici ei nu sunt prieteni cu mine. Am încercat ce este mai bun cu ei, cu unii a funcționat, cu alții mai puțin. Cu Hudson a fost foarte greu de lucrat și la un moment dat nu s-a mai putut”.

Spaniolul s-a arătat foarte emoționat la final, chiar cu lacrimi în ochi la un moment dat, ținând să menționeze alte trei lucruri:

”Vreau să mulțumesc echipei mele, tuturor oamenilor din sportul vâlcean, de asemenea presei pentru că, chiar și când am jucat rău, a fost îngăduitoare cu noi, la fel galeriei, această fantastică galerie, cum nu am văzut până acum, care a cântat mereu și care ne-a înconjurat cu atâta dragoste”.