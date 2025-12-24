  • Home
  • Headlines
  • Dispozitive medicale eliberate, în decembrie, fără listă de așteptare

Dispozitive medicale eliberate, în decembrie, fără listă de așteptare

Scris deAlin Emilian Tudoroiu, 24 decembrie 2025

Datorita rectificării bugetare din luna noiembrie, de la jumătatea lunii decembrie, CAS Vâlcea a reușit să elimine, în mare parte din lista de așteptare și a emis un număr de 262 de decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea de dispozitive medicale (proteze, orteze, fotolii rulante, etc) pentru asigurații care au depus cereri.
„De-a lungul acestui an, din păcate, am fost în imposibilitatea aprobării acestor cereri din cauza bugetului insuficient pentru acest segment de asistenta medicala, pe parcursul anului aprobând doar cererile pentru procurarea/inchirierea dispozitivelor medicale vitale vietii (și anume dispozitive medicale de incontinenta urinara, dispozitive medicale de protezare stomii Și dispozitive medicale de oxigenoterapie și ventilație noninvazivă), a declarat Alin Voiculeț – director general CAS Vâlcea