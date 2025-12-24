Dispozitive medicale eliberate, în decembrie, fără listă de așteptare

Datorita rectificării bugetare din luna noiembrie, de la jumătatea lunii decembrie, CAS Vâlcea a reușit să elimine, în mare parte din lista de așteptare și a emis un număr de 262 de decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea de dispozitive medicale (proteze, orteze, fotolii rulante, etc) pentru asigurații care au depus cereri.

„De-a lungul acestui an, din păcate, am fost în imposibilitatea aprobării acestor cereri din cauza bugetului insuficient pentru acest segment de asistenta medicala, pe parcursul anului aprobând doar cererile pentru procurarea/inchirierea dispozitivelor medicale vitale vietii (și anume dispozitive medicale de incontinenta urinara, dispozitive medicale de protezare stomii Și dispozitive medicale de oxigenoterapie și ventilație noninvazivă), a declarat Alin Voiculeț – director general CAS Vâlcea