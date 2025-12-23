OMV susține învătământul din Ștefănești

Școala Gimnazială Teodor Bălașel din comuna Ștefănești ducea lipsă de un laborator de științe. Pentru amenajarea unei astfel de săli de clasă a fost necesară o investiție de 74.055 lei pe care primăria din localitate a realizat-o cu ajutorul cu sprijinul OMV PETROM SA, cunoscuta firmă sponsorizând cu 35.000 lei investiția. Această sumă a fost plătita direct constructorului.

Mulțumiri acestor parteneri de încredere pentru ajutorul acordat, gestul lor aducând bucurie copiilor din comuna Ștefănești.