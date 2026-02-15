Greșeala care îți compromite dezinfectarea solului fără să-ți dai seama

Mulți grădinari și fermieri investesc timp și bani în produse pentru dezinfectarea sau tratarea solului, fie că vorbim despre soluții ecologice pe bază de microorganisme, fie despre tratamente convenționale. Cu toate acestea, rezultatele nu sunt întotdeauna cele așteptate.

Apar din nou boli de sol, răsadurile pornesc greu în vegetație, iar plantele rămân slabe încă din primele faze de dezvoltare. De cele mai multe ori, problema nu este produsul folosit, ci momentul aplicării, scrie www.agromedic.ro

Unul dintre cei mai importanți factori de care trebuie să ținem cont atunci când aplicăm un tratament la sol este temperatura. Și nu temperatura aerului, așa cum mulți tind să creadă, ci temperatura efectivă a solului. Este o diferență esențială, care poate face ca tratamentul să fie eficient sau, dimpotrivă, aproape inutil.

Primăvara, chiar dacă în timpul zilei avem 18–20 de grade în aer, solul poate rămâne rece, mai ales la câțiva centimetri adâncime. Pământul se încălzește mai greu, iar dacă nopțile sunt reci, temperatura solului scade rapid. În aceste condiții, aplicarea tratamentelor – mai ales a celor pe bază de bacterii sau microorganisme benefice – nu va avea efectul dorit.

Pentru ca un tratament biologic să funcționeze corect, temperatura solului trebuie să fie de minimum 12°C, iar ideal ar fi în jur de 15°C. La această temperatură, bacteriile încep procesul de activare și colonizare. Sub acest prag, activitatea lor este foarte redusă sau chiar blocată. Practic, produsul ajunge în sol, dar rămâne inactiv până când condițiile devin favorabile. Între timp, o parte din microorganisme își pot pierde viabilitatea, iar eficiența tratamentului scade considerabil.

În spațiile protejate, precum solariile și serele, situația este diferită. Acolo, solul se încălzește mai devreme, mai ales dacă este acoperit și protejat de fluctuațiile mari de temperatură. De aceea, tratamentele pot fi aplicate mai devreme în sezon. Chiar și așa, este recomandat să se verifice temperatura solului cu un termometru special, introdus la 5–10 cm adâncime. Este un instrument simplu, dar extrem de util.

În grădinile din câmp deschis, lucrurile stau altfel. Solul are nevoie de câteva zile consecutive cu temperaturi ridicate pentru a se încălzi uniform. O zi călduroasă nu este suficientă. Dacă aplicăm tratamentele prea devreme, când pământul este încă rece, riscăm ca acestea să nu își facă efectul. Apoi ne întrebăm de ce apar din nou problemele de fusarioză, pythium, rhizoctonia sau alte boli specifice solului.

O altă greșeală frecventă este graba. Dorința de a planta cât mai devreme îi determină pe mulți să pregătească solul înainte ca acesta să fie pregătit din punct de vedere termic. În realitate, câteva zile de așteptare pot face diferența între o cultură viguroasă și una cu probleme încă din start.

Este important să înțelegem că solul este un mediu viu. Activitatea microorganismelor benefice, descompunerea materiei organice și disponibilitatea nutrienților sunt influențate direct de temperatură. Dacă această condiție nu este îndeplinită, tratamentele aplicate rămân doar o intervenție superficială, fără impact real.

În concluzie, momentul aplicării tratamentelor la sol este la fel de important ca produsul ales. Verificarea temperaturii solului înainte de dezinfectare a solului sau inoculare cu bacterii poate preveni multe probleme ulterioare. Un simplu termometru de sol și puțină răbdare pot însemna răsaduri mai sănătoase, plante mai viguroase și o recoltă mai bună. În grădină, detaliile mici fac adesea diferența cea mare.