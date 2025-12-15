ACTIVITATEA UNUI AMBASADOR ETWINNING – parteneriate școlare care aduc plus valoare activității de predare-învățare-evaluare

Activitatea eTwinning este mai puțin cunoscută la nivelul învățământului românesc decât activitatea Erasmus+, deși este parte integrantă din aceasta.

Ca și Erasmus+, eTwinning se ocupă de parteneriatele școlare internaționale și naționale și aduc plus-valoare activității de predare-învățare-evaluare.

„eTwinning este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană care facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interșcolară pentru elevi, utilizând platforma europeană European School Education Platform” (https://etwinning.ro/).

Proiectele eTwinning sunt proiecte care se desfășoară online, iar activitatea lor colaborativă este integrată în curriculum și prezintă rezultate măsurabile.

Ca în orice activitate și în eTwinning exisă anumiți ambasadori, dornici să promoveze activitatea, în vederea formării cadrelor didactice, pentru implementarea de proiecte.

La nivelul județului Vâlcea există un număr de patru ambasadori eTwinning și dintre aceștia, trei s-au ocupat (timp de trei luni), de promovarea activității eTwinning în județ (dar și în afara lui), cu activitatea: „ Vizite în școli ”.

Cei trei profesori ambasadori eTwinning activează în trei niveluri de învățământ și sunt:

profesor pentru învățământ preșcolar Ispir Iuliana-Florentina , de la Seminarul Teologic Ortodox. Sf. Nicolae, Structură Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, Rm. Vâlcea;

, de la Seminarul Teologic Ortodox. Sf. Nicolae, Structură Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, Rm. Vâlcea; profesor pentru învățământul primar Rogoveanu Elena Corina , de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea

, de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea profesor matematică, Lazăr Alina-Ștefania, Liceul Tehnologic Forestier, Rm. Vâlcea.

Așadar, au fost vizitate următoarele instituții:

la data de 13.10.2025, Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Horezu, Vâlcea

la data de 3.11.2025, Școala Gimnazială Pesceana, Vâlcea

la data de14.11.2025, Școala Gimnazială Sf. Mina, Craiova, Dolj

la data de 17.11.2025, Liceul Sanitar Antim Ivireanul, Rm. Vâlcea

la data de 8.12.2025, Grădinița cu Program Prelungit Nord 2, Rm. Vâlcea.

Cadrele didactice participante au învățat să creeze un cont în Platforma Europeană pentru Educație Școlară (European School Education Platform), au primit detalii despre inițierea unui proiect, despre beneficiile participării în cadrul proiectelor eTwinning.

Ispir Iuliana-Florentina; Rogoveanu Elena Corina; Lazăr Alina-Ștefania