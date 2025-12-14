LIGA 3, SERIA 6. FC PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU BATE JIUL PETROȘANI, 1-0. MECI BUN, DOUĂ BARE ȘI ALTE MARI RATĂRI

👏FC Păușești-Otăsău depășește momentele interne complicate și învinge Jiul Petroșani, după o partidă tensionată, jucată pe terenul acceptabil din Pietrari.

➡️Începută printr-un moment de reculegere al ambelor formații, pentru antrenorul Ioan Sdrobiș și Vicențiu Popa, conducătorul autocarului FCPO, decedat chiar în dimineața partidei, întâlnirea s-a dezvoltat antrenant. Gazdele au deschis scorul repede, minutul 6, prin Marian Ion, după care vor rata oportunități mari prin Ghiță, șuturi necadrate din poziții bune, bară laterală urmare a unui șut Dede Trașcă de la 18 metri, iar Marian Ion a fost apărat de portarul Jiului. Între acestea, minerii au țintit și ei bara, dar impresia generală a fost că FCPO putea intra cu avantaj mai mare la cabine.

➡️Abia începuse mitanul doi, când Streinu s-a prezentat singur contra portarului Iliescu, dar mingea s-a dus agonizant pe lângă. Imediat, de foarte aproape, Preda nu va nimeri nici el poarta. Jiul răspunde, iar Sporea salvează glorios în minutul 54. O greșeală de arbitraj, după părerea mea, câteva momente mai târziu, când în loc de penalty, fiind evident tras de mână în careu, Streinu primește galben pentru simulare. Minerii presează evident de prin minutul 70. FCPO schimbă liniile, intră pe teren și antrenorul-jucātor „Jordi” Iordache. Și rezistă până final asaltului petroșenean, ba chiar ratând alte mari ocazii, prin Lăzărescu, cap din plonjon apărat greu, Zamura pe lângă poarta goală, iar Streinu scăpat iarăși singur, trage în portar.

👏Devotată efortului și sacrificiului, echipa din Păușești-Otăsău câștigă absolut meritat în fața unei aspirante la play-off, pentru a ierna pe un onorabil loc 7, cu 23 puncte. Vom mai vorbi despre comportarea Otăsăului, ca și a SCM-ului și Viitorului Dăești, în pauză competițională.

⚽ Minutul 6 – Marian Ion din penalty, după ce Streinu a fost faultat

👉FCPO: Sporea – Boțocan, Lăzărescu, Uță, Fistogeanu – Predescu, Trașcă, Preda, Marian Ion, Ghiță – Streinu. După pauză – Ștefan Popa „Dică”, Iordache, Geantă, Zamura, Răduță.

👉Jiul Petroșani: Iliescu – Hondorocu, Suciu, Dobre, Gogescu Florian – Petre, Cepoi, Iftimie, Fulga, Voinea, Sandu.

👉Cu excepția fazei din minutul 54, arbitraj bun, condus de Marius Daniel Bădoiu(Craiova), ajutat de Florin Iftode(Târgu Bujor) și Claudiu Stoica (Sibiu) plus Lucian Săndoi (Craiova).

În foto, penalty-ul victorios al lui Marian Ion