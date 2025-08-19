Au început lucrările pe Drumul Loviștei!

Zi importantă pentru Țara Loviștei și pentru județul Vâlcea.

Astăzi, am dat startul lucrărilor de modernizare a Drumului Loviștei – DJ 703 H, o investiție de cca 35 de milioane euro.

Este un moment pe care vâlcenii din această zonă l-au așteptat de zeci de ani, iar astăzi putem spune că modernizarea Drumului Loviștei a intrat efectiv în linie dreaptă.

Prin proiect, vor fi modernizați cei 31,3 km de drum, care pleacă de la limita cu județul Argeș, traversează localitățile Perișani, Titești, Boișoara și Câineni, până la intersecția cu DN 7.

Am stabilit împreună cu constructorul ca lucrările să înceapă de la limita cu județul Argeș, din zona Poiana – Perișani, una dintre zonele cele mai afectate de starea actuală a drumului, urmând ca acestea să continue și în celelalte localități.

Proiectul înseamnă nu doar asfalt nou, ci și reabilitarea a 8 poduri și construirea a 3 poduri noi aflate pe traseu, amenajarea drumurilor laterale, podețe de acces, rigole betonate și parcări – tot ce este nevoie pentru un drum sigur și modern.

În trei ani, vom avea acest drum modernizat de la un capăt la altul.

Pe parcursul lucrărilor vom avea consultări periodice cu primarii din zonă, cărora le mulțumesc pentru buna colaborare. De acum înainte, vom fi împreună „diriginți de șantier” pentru ca acest proiect să devină realitate.

Totodată, vom fi în permanentă legătură cu cei care lucrează la autostradă, pentru ca oamenii din Țara Loviștei să sufere cât mai puțin în tot acest timp.

Știu că urmează o perioadă intensă, dar sunt convins că, odată finalizat, acest drum va deschide zona către turism și va crea noi perspective de dezvoltare pentru întreaga Țară a Loviștei.

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea