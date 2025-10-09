685 locuri de muncă vacante, în județul Vâlcea

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 685 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat – diverse domenii (121), operatori – diverse domenii de activitate (79), conducător auto transport rutier mărfuri (32), lucrător comercial/gestionar (25), operator abatorizare păsări (25), manipulant mărfuri (21), vopsitor (19), montator subansamble (18), dulgher(exclusiv restaurator) (18), tâmplar universal (15), inginer – diverse domenii (14), confecționer tâmplărie aluminiu (17), ajutor bucătar/ospătar (11), fierar betonist (11), mecanic utilaj (11), ciontolitor tranșator carne (10), lucrător sortator deșeuri reciclabile (10), reprezentant comercial (10), șofer de autoturisme și camionete (10), confecționer – diverse domenii (9), electrician – diverse domenii (9), gestionar depozit (9), îngrijitor de copii (9), lăcătuș mecanic (9), bucătar (8), brutar (6), femeie serviciu (6), forjor (6), mecanic auto (6), sudor (6), vânzător (6), agent de vânzări (5), curier, zidar rosar-tencuitor, tehnician mecanic, ambalator manual, barman, ospătar(chelner), șef formație, părinte social, maistru construcții, îngrijitor clădiri, infirmier/ infirmieră, excavatorist, contabil, camionagiu, mașinist pentru terasamente (ifronist), șef serviciu, director comercial, asistent medical generalist, asistent manager, administrator societate comercială, agent de securitate, frezor universal, preparator mase plastice, etc.