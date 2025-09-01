Suport psihologic dedicat pacienților oncologici, decontat de CAS

La propunerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Guvernul României aprobă noi măsuri de sprijin pentru pacienții oncologici – servicii psihologice decontate prin sistemul public de sănătate. Noul act normativ reglementează accesul pacienților oncologici la servicii psihologice de specialitate, integrate în tratamentul oncologic standard, prin crearea cadrului legal necesar pentru decontarea acestor servicii din pachetul de bază.

Decizia răspunde unei nevoi stringente din sistemul de sănătate românesc și aliniază România la bunele practici internaționale, unde îngrijirea completă a pacienților cu afecțiuni oncologice include atât tratamentul medical, cât și suportul psihologic.

Cancerul nu este doar o boală fizică, ci și o provocare psihologică profundă pentru pacienți și familiile lor. Studiile clinice și experiența medicală au arătat constant că pacienții care beneficiază de sprijin psihologic au o mai bună aderență la tratament, un nivel mai ridicat de reziliență și o calitate a vieții superioară.

Noul cadru legislativ prevede că, până la data de 30 iunie 2026, pacienții oncologici vor putea beneficia de servicii psihologice decontate prin sistemul public, la recomandarea medicilor specialiști în oncologie, chirurgie oncologică, hematologie, hematologie pediatrică, radioterapie sau îngrijiri paliative. În această etapă de tranziție, pacienții vor avea acces la psihologi acreditați, chiar dacă aceștia nu dețin o specializare formală în psihooncologie.

Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea și gradul de profesionalizare al serviciilor, recomandările medicale pentru sprijin psihologic vor putea fi făcute doar de psihologi cu formare complementară sau formare profesională specifică în psihooncologie. În acest fel, România face un pas esențial spre dezvoltarea unei rețele specializate de suport psihologic dedicat pacienților oncologici.

Prin acest act normativ se creează un cadru clar și stabil de finanțare, care va permite pacienților oncologici să beneficieze de servicii specializate, esențiale în gestionarea traumelor emoționale asociate diagnosticului, tratamentului și perioadei de recuperare. Decontarea serviciilor psihologice elimină barierele financiare care, până acum, au limitat accesul multor pacienți la acest tip de sprijin.

Prin această măsură, Ministerul Sănătății transmite un mesaj clar: pacientul se află în centrul politicilor publice de sănătate. Tratamentul cancerului nu înseamnă doar intervenții chirurgicale, chimioterapie sau radioterapie, ci și sprijin emoțional și psihologic. Astăzi, facem un pas concret spre un sistem mai uman, mai apropiat de nevoile reale ale oamenilor.

În perioada următoare, Ministerul Sănătății, împreună cu CNAS, va colabora cu organizațiile profesionale ale psihologilor, cu societățile medicale și cu organizațiile de pacienți pentru a asigura implementarea rapidă și coerentă a noilor reglementări. Accentul va fi pus pe pregătirea resurselor umane și pe garantarea accesului echitabil la aceste servicii pentru toți pacienții oncologici din România.

Prin acest demers, România face un pas decisiv spre un sistem sanitar mai echilibrat, în care medicina modernă și suportul psihologic se completează pentru binele pacienților. Cancerul este o luptă complexă, iar statul român își asumă astăzi, prin lege, să fie alături de pacienți.