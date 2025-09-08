Zilele Recoltei” 2025 – start pentru înscrierea producătorilor agricoli

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a demarat înscrierea producătorilor agricoli care doresc să participe la cea de-a XV-a ediție a tradiționalului târg „Zilele Recoltei”. Manifestarea se adresează în principal producătorilor de legume și fructe, dar vizitatorii târgului vor putea găsi și alte produse cum ar fi cele tradiționale din lapte, carne, apicole, din lavandă, conserve, dulcețuri, zacuscă, produse naturiste, must etc. Ediția din 2025 a târgului se va desfășura în perioada 10 – 12 octombrie în Scuarul Mircea cel Bătrân, iar cei interesați să participe o pot face depunând până în data de 19.09.2025 o cerere la Registratura Primăriei din strada General Magheru nr. 25 sau pe adresa de e-mail primaria@primariavl.ro, la care se vor anexa documente precum atestatul de producător sau certificatul de înregistrare sanitar-veterinară. La ediția de anul trecut a „Zilelor Recoltei” au participat peste 40 de producători din Vâlcea, Sibiu, Gorj, Olt și Argeș, alături de meșteri populari vâlceni reprezentativi.