Vâlceanul Mihai Desrobitu boxează, la Ploiești, pentru locul 150 mondial

Boxul profesionist din Vâlcea are un reprezentant de nădejde pe scena internațională. Mihai Desrobitu, boxer profesionist din Rm. Vâlcea, are deja un palmares de 9 victorii și o singură înfrângere, aceasta fiind înregistrată în lupta cu campionului mondial WBF, fără meciuri terminate la egalitate. La nivel național, a fost vicecampion național la seniori și deține multiple titluri de campion, vicecampion și medalie de bronz la categoria juniori.

În prezent, Desrobitu este clasat pe locul 285 mondial, iar următorul meci va fi împotriva mexicanului Juan Carlos Raygosa (care vine cu un palmares de 50 de meciuri la profesioniști).

Lupta este programată pe 14 februarie 2026, la Sala Sporturilor din Ploiești și îi oferă sportivului vâlcean șansa reală de a urca în Top 150 mondial – dacă victoria este prin KO/TKO sau locul 179 mondial – dacă victoria este la puncte. Așadar, să-i ținem pumnii boxerului vâlcean în unul dintre cele mai importante meciuri ale sale la profesioniști. Mihai, să fii…pumn de fier!