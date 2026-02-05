„ReStart” pentru viitor! Proiect european, pentru tinerii din sistemul de protecție socială!

PROTECȚIA SOCIALĂ rămâne un domeniu prioritar pentru noi!

Dincolo de investițiile în clădiri și dotări, consider că este de datoria noastră să fim alături de oameni, oferindu-le sprijin exact atunci când au mai mare nevoie.

🔹️Miercuri, 4 februarie, am anunțat lansarea proiectului „ReStart – Sprijin pentru tinerii din sistemul de protecție”.

➡️ Cu o valoare de 1 milion de euro, acest proiect implementat de colegii de la DGASPC Vâlcea are scopul de a face mai ușoară tranziția către viața de adult pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială.

Concret, 75 de tineri vor beneficia de un pachet complet de sprijin, axat pe trei activități principale:

✅️ Siguranța unei locuințe: plata chiriei și a utilităților pe o perioadă de până la 2 ani;

✅️ Șansa unui loc de muncă: cursuri de formare profesională și servicii de mediere pentru angajare, susținute de stimulente financiare;

✅️ Pregătire pentru viitor: înființarea unui serviciu social nou, dedicat special acestor tineri, unde vor învăța să gestioneze un buget, să își dezvolte competențele digitale și vor primi consiliere psihologică.

🔹️ Știm că ieșirea din sistemul de protecție este un moment critic și este de datoria noastră să le fim alături și să le oferim un fundament solid pe care să își construiască viitorul.

👏 Felicitări tuturor celor care au muncit la acest proiect, care va fi un sprijin real pentru tinerii din sistemul de protecție socială!

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea