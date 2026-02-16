Una caldă, alta rece în economie

Recesiunea tehnică este o realitate, o spune și Statistica, după două trimestre de scădere economică. Buzunarele românilor o știau mai demult. În principal scăderea afacerilor a fost generată de scăderea importurilor, firmele de comerț exterior fiind cele mai afectate, cu impact asupra reducerii deficitului comercial. Până acum creșterea economică se baza pe datorii și pe o balanță comercială dezechilibrată, o creștere nesănătoasă pe termen lung. Pe investiții și producție internă mai puțin, la creștere mă refer. Dacă se va reuși schimbarea macazului rămâne de văzut, deocamdată sunt câțiva muguri de speranță.

Printre aceștia și faptul că Agenția de rating Fitch a publicat un raport prin care a păstrat România în categoria „investment grade”, recomandată pentru investiții, țara primind calificativul BBB- cu perspectivă negativă. Menținerea țării noastre în categoria recomandată pentru investiții are o miză importantă pentru dobânzile la care statul se împrumută pe piețele externe. Aceste dobânzi, mai apoi, sunt considerate de referință pentru creditarea companiilor, dar și a persoanelor fizice. Oricum, hemoragia financiară generatoare de deficite nu putea fi susținută a la long și ar fi justificat, în lipsa unor tăieri de cheltuieli, scăderea ratingului.

Scăderea consumului a făcut și o altă victimă. Rețeaua de hypermarketuri Carrefour a anunțat vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding – vehiculul de investiții controlat de familia Pavăl, care deține și Dedeman – pentru aproximativ 823 milioane euro. Carrefour se retrage după o prezență de aproape 30 de ani pe piața românească, perioadă în care marjele de profit s-au subțiat vizibil. Că lucrurile stau așa și că afacerile autohtone erau considerate un lest la nivelul conducerii executive o demonstrează și raliul acțiunilor gigantului francez pe bursa de la Paris, după anunțarea vânării. Așadar capitalul românesc capătă putere, mai ales în retailul alimentar, martorul mai multor tranzacții în ultimul an. Rămâne de văzut dacă familia Pavăl va reuși să dezvolte businessul, neavând totuși expertiza francezilor. Retailul alimentar nu este ușor de gestionat, cu marfă perisabilă, fluxuri logistice complexe și o mulțime de furnizori. Una e să vinzi șuruburi și alta produse lactate.

Tot în contextul scăderii fluxurilor de mărfuri, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, deținută de stat, se extinde în regiune prin cumpărarea Portului Internațional Giurgiulești din Republica Moldova. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a achiziționat Danube Logistics SRL, operatorul portului Giurgiulești, în 2021. Probabil n-ar fi vândut acum dacă exporturile de cereale ucrainene prin România și Moldova s-ar fi menținut la un nivel apropiat de cel din primul an de război, adică n-ar fi scăzut drastic de la peste 30 de milioane de tone din 2022 la 330.000 de tone anul trecut. Oricum, economia Moldovei este în plin avânt și o consolidare a operațiunilor portuare în zonă este de salutat.

Să mai amintim tangențial și de pătrunderea capitalului românesc în fotbalul italian. Dan Șucu a cumpărat clubul Genoa, însă echipa se zbate în subsolul clasamentului având ca obiectiv evitarea retrogradării. Adică un loc călduț.