Teatrul Anton Pann sărbătorește 35 de ani de la înființare printr-un festival de teatru – „VERSUS” 2025

31 mai – ora 17:00 – Foaier – Vernisaj expoziție “Trecut vs viitor” – Teatrul Anton Pann

Ediția din acest an a Festivalului ”Versus” se va încheia cu o premieră. Pentru a întregi trilogia lui Sorescu, ”Setea muntelui de sare”, și pentru faptul că ați văzut ”Iona”, în festival urmând a vă fi prezentat și ”Paracliserul”, Mateea Marin a fost cu ideea realizării spectacolului “Matca” pe care îl prezintă în premieră pe scena Teatrului Anton Pann. Pe lângă secțiunea de teatru dedicată spectacolelor de repertoriu, directorul executiv al festivalului, Octavian Costin, împreună cu directorul artistic al festivalului, Mateea Marin, au gândit ca cea de-a doua secțiune să aibă în vedere și patru spectacole pentru copii. După deschiderea oficială a festivalului, programată vineri 30 mai, de la ora 16,30, în Sala Mare a Teatrului Anton Pann, ne vom întâlni cu doamna Maia Morgenstern, un nume de referință al teatrului românesc, în spectacolul “Nu sunt eu”.

Maia Morgenstern, Florin Piersic Jr, Nicu Mihoc și alte nume importate ale scenei românești vor fi prezente în cadrul celei de a IV-a ediție a Festivalului Național de Teatru ”VERSUS”, eveniment care se desfășoară la Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, în perioada 30 mai – 5 iunie. Actuala ediție a festivalului ”VERSUS” 2025, care se află sub semnul “Trecut Versus Viitor” este organizată de Teatrul Anton Pann și Asociația ”Culori cu Suflet”, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Consiliului Județean Vâlcea . Timp de o săptămână, în cele două săli ale Teatrului Anton Pann, vor avea loc spectacole, workshop-uri (invitat special fiind Rolando Macrini din Italia), ateliere de teatru, expoziții și alte surprize pregătite de organizatori.

De vineri, 30 mai, începe Festivalul de Teatru „Versus”. Ediția din acest an a festivalului, una aniversară, coincide cu împlinirea a 35 de ani de la înființarea Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, 1 mai 1990.

