Festivalul de Teatru ”VERSUS” 2025, o cronică maraton – ziua 1

Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

Interpretarea actorilor din montarea Teatrului ”Rod” a fost una bună, cu un plus pentru Ioan Paraschiv (”David”) și cu un minus pentru Daniel Hara (”Toma”, zis și ”Tommy”), care a regizat spectacolul – pe alocuri, actorul-regizor mi s-a părut a fi prea… teatral.

Acesta se preface că este încântat, dar, dimineața, după trezirea celor doi ”amorezi”, el scoate… ”asul din mânecă”: le spune că montase în dormitorul său conjugal o cameră de filmat, așa că are înregistrări anterioare cu care dovedește relația extraconjugală a Anei cu… David!… Și ca să le mai dea o ”măciucă” în cap, le spune că analizele repetate pe care le-a făcut în ultimul timp au confirmat, în mod cert, că el suferă de… SIDA, așa că le cere amorezilor să-și facă un test HIV!…

Soțul îi spune Anei planul său cu schimbul de soții, iar Ana, foarte indignată îi întreabă pe bărbați dacă nu au înnebunit. David, bâlbâindu-se, îi spune că el nu este de acord cu propunerea lui Toma, iar acesta insistă cu ideea sa, căutând să-și convingă soția să accepte pe loc și să-l ia pe David în dormitor chiar acum, că e târziu și n-are rost să mai plece acasă, băut cum este!… Enervată, Ana, văzând că n-o poate scoate la cap cu soțul ei, spune că îl ia pe David în dormitor, ca să vadă ce-o să mai spună soțul ei.

Eu am fost foarte încântat și mândru de faptul că Mel Gibson a ales-o pe Maia Morgenstern să joace rolul Mamei lui Hristos în filmul american ”Patimile lui Hristos” (2004), dar nu mi-a trecut prin minte că opinia publică evreiască a fi reacționat negativ la faptul că actrița noastră, de etnie evreiască, a acceptat acest rol!… Reacția negativă se explică prin aceea că Hristos nu este acceptat de către religia mozaică.

Dar în clasa a VI-a, a venit un profesor nou la Desen, tânăr și foarte prezentabil, care a avut ideea de a face în școală o expoziție cu desenele realizate în clasă de către elevi. Eleva Morgenstern s-a străduit din răsputeri să facă un copac, care arăta, cât de cât, ca un pom, în care a așezat și o ”păsăruică”, ceva asemănător cifrei 2… Profesorul a privit gânditor desenul ei și după ce l-a examinat temeinic, a spus că-l selecționează pentru expoziție, căci seamănă cu un… van Gogh!…

În prima scenă, ”Mangalia 1971 – Jurnalul”, actrița povestește că tatăl său îi impunea fetiței să aibă un jurnal propriu, în care să scrie zilnic impresiile despre întâmplările de peste zi. Dar ea nu înțelegea utilitatea acestui jurnal, chiar dacă tatăl îi explica mereu asta – de fapt ea nu accepta că jurnalul i-ar fi util, deoarece credea că nu are talent la scris… În 2020, actrița a publicat cartea ”Nu sunt eu”, iar în 2022, cartea ”Eu sunt Maia”, ambele la Editura ”Litera” București – sunt convins că fără existența acelui jurnal, ”băgat pe gât”, aceste cărți nu ar fi apărut!

Spectacolul cuprinde 18 scene, titlul fiecăruia fiind proiectat pe un ecran din fundalul scenei pe care se joacă piesa. În aceste amintiri, când nostalgice, când ironice, autoironice, când pline de indignare sau de revoltă, în afară de autoare și de părinții săi, apar și bunicii sau unchii ei, cu întâmplări din perioada interbelică și din vremea ultimului război, când evreii au fost persecutați prin legi antisemite, mulți au fost strămutați în lagăre de muncă din Transnistria (teritoriu al URSS, aflat sub ocupație militară și administrat de România)…

Titlul surprinzător al piesei, care ne-ar putea duce cu gândul la poezia ”Nu sunt ce par a fi” de Ion Minulescu, are o altă explicație: el exprimă protestul, indignarea și revolta preșcolarei, elevei, actriței pentru zeflemeaua, criticile, învinuirile, uneori neîntemeiate, care i-au fost aduse de-a lungul vieții.

Scenariul piesei are la bază cartea autobiografică ”Eu nu sunt”, a actriței Maia Morgenstern, tipărită în anul 2020 la Editura ”Litera” București.

Vineri, 30 mai, la ora 16:30, cea de-a IV-a ediție a Festivalului de Teatru ”Versus” (în acest an, cu tema ”Trecut versus viitor”) a fost deschisă în Sala Mare a Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea cu piesa ”Eu nu sunt”, de Maia Morgenstern – spectacolul este o producție a Teatrului Dramaturgilor Români București, a cărui premieră a avut loc în 2020 și de atunci a făcut turnee glorioase în marile orașe din țară.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Judo Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții iunie 2025 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mai