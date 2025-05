Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea din nou pe scena Galei Premiilor UNITER, Craiova 2025

Email the Author

Munca în echipă a dat roade, și pentru a șasea oară Teatrul Anton Pann are onoarea de a urca pe scena acestei gale, Gala Premiilor UNITER 2025. Nominalizările de până acum înseamnă recunoaștere, recunoaştera eforturilor de a servi la standarde cât mai înalte scena şi publicul. Chiar dacă există multe alte feluri de a fi apreciat, nominalizarea sau premierea în cadrul acestei Gale rămâne unul dintre cele mai vizibile, de aceea și emoțiile sunt la cote înalte. Pentru că suntem vâlceni și iubim teatru, celor doi nominalizați din spectacolul ”Dragoste” al Teatrului Anton Pann, le dorim mult succes. Succes Codrin Boldea, succes Mihai Dobre și tuturor celor care au onoarea de a-și auzi numele în cadrul Galei Premiilor UNITER

