Ziua norocoasă la cazinou? Cum ar funcționa un algoritm drept ghid al jucătorilor

Jocurile de noroc nu reprezintă o invenție nouă, însă mediul online le face mai accesibile ca niciodată, într-un cadru legal atent reglementat. Distracția cu sloturi online cu mize reale și alte jocuri de cazinou este permisă doar persoanelor cu vârste de cel puțin 18 ani, criteriu verificat prin procesele KYC (Know Your Customer), cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație.

