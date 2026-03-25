DJM Vâlcea – Campanie privind combaterea buruienii ambrozia

Direcția Județeană de Mediu Vâlcea desfășoară anual o campanie de creștere a gradului de conștientizare a pericolului răspândirii ambroziei și a efectelor negative alergene asupra sănătății oamenilor. Ambrosia artemisiifolia este cea mai răspândită dintre speciile de buruieni, cunoscută și sub denumirea populară de iarba de paragină sau iarba pârloagelor. Este o plantă invazivă, extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice, rezistentă la secetă şi arşiţă, care preferă solurile nisipoase, mai puţin fertile.

Când trebuie să fie distrusă buruiana?

Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanşează primăvara după răsărirea acestei buruieni şi se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferenţiere vegetativă faţă de celelalte specii de buruieni.

Verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin agenţii agricoli angajaţi sau persoanele din cadrul acestora, desemnate prin dispoziţie a primarului.

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

Care sunt metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia?

cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată,

distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafeţe izolate,

efectuarea unor arături adânci şi discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.

Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia?

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificări și completări ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificări și completări ulterioare

Informații despre prevenirea și combaterea ambroziei se pot regăsi pe site-ul ANMAP, la următorul link https://anmap.gov.ro/planuri-de-actiune-specii/ precum și pe site-ul destinat speciilor invazive, realizat în cadrul Proiectului MMAP – „Managementul speciilor invazive din România”, care poate fi accesat la următorul link https://ias.ccmesi.ro/despre-speciile-invazive/impactul-speciilor-invazive/