S.C. MTM DIVISION S.R.L. – anunț public la solicitarea autorizației de mediu

S.C. MTM DIVISION S.R.L., cu sediul social in municipiul Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 209, bl. 32, sc. A, ap. 12, judetul Valcea, titular al activităţii cod CAEN 1721 – Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în municipiul Ramnicu Valcea, str. Timis, nr. 2, judetul Valcea. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul DJM Vâlcea, Str. Remus Bellu, Nr. 6, Ramnicu Valcea, Jud. Valcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul DJM Vâlcea, pe toată durata derularii procedurii de autorizare.