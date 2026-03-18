SCM RÂMNICU VÂLCEA A RISIPIT DOUĂ PUNCTE MARI ÎN VALEA JIULUI, PENTRU PLAY-OFF

‼️La Lupeni s-a mai pus o filă în cartea poveștilor despre meciurile în care o echipă ratează câteva ocazii mari, nu termină partida când vin oportunitățile, iar în cele din urmă este egalată la singurul șut pe poartă al celorlalți. Vâlcea a ratat două puncte mari pentru play-off pe mâna ei, așa se arată fotbalul uneori, nemilos când nu găsești consistența pe final.

➡️Și totuși, pe terenul vălurit al minerilor, prima repriză a fost bună pentru vâlceni. Au dominat clar, în primul sfert de oră gazdele abia trecuseră centrul terenului. Bine văzut de Sălcianu în careu, Ivan a pivotat frumos și a marcat un gol logic după cum mergea jocul. Achim s-a impus la mijloc, prin nenumărate intercepții care au tăiat avântul minerilor. Păcat însă de ocaziile irosite. Mă întreb dacă Rusu nu mai bine pasa când s-a aflat singur, în unghi, în loc să șuteze în portar. În orice caz, după părerea mea, Vâlcea are nevoie în play-off de Bogdan Rusu cel din sezonul trecut, măcar din punct de vedere al eficienței.

➡️Realitatea este că nici după pauză Minerul nu a pus mari probleme în atac, dar după minutul 70, jucătorii antrenați de Constantin Schumacher au făcut pasul înapoi. Retragerea a coincis cu schimbările făcute de antrenor. Au ieșit, pe lângă un Preda dezamăgitor, și „bătrânii” care legaseră jocul până atunci. Au intrat jucători care nu au fost capabili să-și impună tinerețea, iar asta trebuie să le dea de gândit în primul rând lor. Chiar și așa, nici acum nu pot să cred că apărarea a putut primi acel gol nefericit, marcat cu capul dintr-o zonă aparent impenetrabilă, după un corner. Înaintea plecării spre Valea Jiului, antrenorul secund Vali Năstase îmi spunea: ” În cele două zile de când am venit, constat un lucru. Jucătorii nu comunică între ei, așa ceva nu se poate”. De luat aminte.

➡️Altfel, vorbe frumoase despre frenezia creată de fanii gazdelor, cu o galerie pătimașă, mereu aproape de favoriți. La fel de lăudabil faptul că clubul vinde chestii promoționale la intrarea pe stadion, fulare, fanioane sau tricouri nu chiar ieftine, 140 lei bucata. M-au oripilat însă înjurăturile, măscările aruncate oaspeților, izvorâte chiar de la portavocea galeriei, dar și presiunea constantă pe arbitru, exercitată chiar din startul partidei și de cele mai multe ori nejustificată. Să vedem dacă ambiția necontrolată a celor din Lupeni se va arăta în toate partidele din play-off.

📌Revenind la SCM, urmează o partidă de rutină, vineri, acasă cu Bascov. Apoi, deplasarea de la Mediaș, care va fixa numărul de puncte cu care Vâlcea va intra în turneul final. La cum arată lucrurile acum, victoria acolo pare obligatorie.