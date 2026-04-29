Fostul prefect, Mihai Oprea: „Într-o democrație matură, funcțiile sunt temporare”

După schimbările politice de la nivel central, funcția de prefect al județului Vâlcea a rămas vacantă, după demisia lui Mihai Oprea. Acesta a ocupat funcția de prefect timp de patru ani. demisia sa a fost însoțită de o declarație, zic eu, de bun simț și echilibrată, care nu a făcut referire (așa cum o cerea și funcția) la repere politice, din care spicuim: „Oamenii vin și pleacă, însă Instituția Prefectului trebuie să rămână un reper al neutralității și echilibrului pentru cetățeni. Așa cum am promis la începutul mandatului, misiunea mea, în tot ceea ce a însemnat activitatea instituției, s-a desfășurat sub semnul unității. Am preluat mandatul în vremuri tulburi și îl predau într-un moment de reconfigurare politică, însă mă mândresc cu echilibrul pe care am reușit să-l mențin între instituții, cu gestionarea eficientă a tuturor situațiilor dificile apărute în decursul celor patru ani și cu deschiderea față de cetățeni. Nu a fost un parcurs ușor, însă am satisfacția faptului că în acești ani județul Vâlcea a avut stabilitate.

Vreau să le mulțumesc colegilor din cadrul Instituției Prefectului pentru sprijinul acordat și pentru deschiderea către dialog, elemente esențiale care au făcut posibilă îndeplinirea obiectivelor noastre. Mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună. Privind în urmă am satisfacția că, prin eforturile comune, am reușit să gestionăm situații complexe, să susținem administrația locală și să rămânem un reper de stabilitate și responsabilitate față de cetățeni. Totodată, le mulțumesc tuturor partenerilor și colaboratorilor pentru cooperare. Tuturor le doresc mult succes în continuare, împliniri pe toate planurile și aceeași determinare neclintită în slujba interesului public.

Rămân adeptul construcției, al echilibrului, al respectului instituțional și apreciez deschiderea tuturor celor care au înțeles că administrația adevărată se face cu dialog, cu calm, cu legea în mână și cu gândul la cetățeni. Voi fi în continuare același om discret și dedicat comunității, indiferent de poziția pe care o voi ocupa”, a precizat fostul prefect, Mihai Oprea.