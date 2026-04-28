28 aprilie – Ziua Internaţională a Securității şi Sănătății în Muncă

28 aprilie este Ziua Modială a Securității și Sănătății în Muncă. Acest eveniment este organizat, în fiecare an, de Organizația Internațională a Muncii (OIM), încă din anul 1919, pentru a promova prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel mondial, fiind și o campanie de sensibilizare menită să focalizeze atenția internațională asupra tendințelor emergente în domeniul securității și sănătății în muncă și asupra amplorii la nivel global a leziunilor, bolilor și deceselor legate de muncă.

Totodată, 28 aprilie este și Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Accidentelor de Muncă, în care mişcarea sindicală din lume organizează evenimente pentru comemorarea celor care și-au pierdut viața la locul de muncă.

Tema anunțată de OIM pentru ziua de 28 aprilie 2026 este ” Să asigurăm un mediu de lucru psihosocial sănătos”, accentul fiind pus pe impactul factorilor psihosociali asupra sănătății angajaților. Potrivit unui raport global realizat de Organizația Internațională a Muncii, condițiile de muncă necorespunzătoare — precum volumul ridicat de muncă, programul prelungit sau nesiguranța locului de muncă — au consecințe grave atât asupra sănătății lucrătorilor, cât și asupra economiei.

Datele arată că peste 840.000 de persoane mor anual din cauza afecțiunilor asociate riscurilor psihosociale, acestea fiind corelate în principal cu boli cardiovasculare și tulburări mintale, inclusiv sinucidere. În plus, aceste riscuri generează pierderi de aproximativ 45 de milioane de ani de viață sănătoasă (DALY) în fiecare an și un impact economic estimat la 1,37% din PIB-ul global.

Estimările au fost realizate pe baza datelor furnizate de Organizația Mondială a Sănătății și a studiului global privind povara bolilor, evidențiind atât costurile umane, cât și cele economice generate de aceste probleme.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea se alătură acestei campanii şi depune eforturi, prin acţiunile pe care le întreprinde, pentru informarea şi conştientizarea angajatorilor cu privire la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, precum şi prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.