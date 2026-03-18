Valea Lotrului sau Valea Plângerii? Domeniul schiabil va rămâne închis pe perioadă nedeterminată!!!

Ieri (17.03, n.r.) a avut loc ședința de consiliu local la UAT Voineasa. Unul dintre punctele pe ordinea de zi a fost aprobarea unui procent drept redevență pentru UAT Vaideeni, care deține o parte importantă din terenurile Domeniului schiabil de la Obârșia Lotrului. Ce s-a întâmplat? Acest punct de pe ordinea de zi nu a trecut, aducând situația juridică într-un punct care va duce la blocarea și închiderea pe perioadă nedeterminată a domeniul schiabil. Iată câteva aspecte care trebuie avute în vedere…

Vaideeni versus Voineasa…pierd zecile de mii de turiști

Vaideeni deține 21,98 ha iar UAT Voineasa deține 9,19 ha și în acest context UAT Vaideeni a solicitat redevențe de 35% din încasări pentru că au prins momentul limită, după ce, în prealabil, solicitaseră 25% și, bineînțeles că și această cererea le-a fost refuzată.

Acest moment coincide cu sfârșitul de sezon, reprezentanții administrației publice locale nu iau, totuși, în calcul următorul sezon, pentru că nu există timp aferent pentru organizarea unei alte licitații, cu alte avize (acum erau deja plătite și în termen!)

Așadar…cu un consilier absent (plecat din țară), cu patru care s-au abținut în urma dezbaterilor, argumentând că nu vor să își asume și vor întâlnire cu Consiliul Județean…cei patru, care au votat pentru…proiectul nu a trecut. Niciunul din cei cu abțineri sau vot împotrivă nu a dat soluții de intrare în legalitate!

Matematică de Voineasa: Zero mai bun decât 65%?

Prezentă la ședință, președinta Asociației «Valea Lotrului», Mihaela Popa, a precizat: „Sub pretextul apărării localnicilor, consilierii consideră că Valea Lotrului s-a dezvoltat de la sine în ultimii 30 de ani și fără să țină cont de conducerea dezastruoasă a Sindicatelor, fiind închis și ultimul hotel deschis în zona Stațiunii, consideră că prin închiderea pârtiei….se vor dezvolta de la sine! Ca o concluzie…decât să încaseze acceptând să acorde 35% celor din Vaideeni, APARA!? interesele locale și…nu mai încasează nimic! Pentru că mi s-a spus că nu cunosc toate dedesubturile locale, eu am înțeles ca ZERO este mai bun decât 65% în contextul in care UAT Voineasa deține o suprafață mai mică decât UAT Vaideeni care, sunt intabulați și au fost de acord cu folosirea și întreținerea pârtiei de către UAT Voineasa! Deci, ne întoarcem în urmă cu 30 de ani și așteptăm ca Valea Lotrului să se dezvolte singură (fără mici investitori locali)….pentru că așa considera consilierii locali că a funcționat dezvoltarea zonei! Pierderi vor avea și supermarket-uri-le și alte magazine, distribuitorii de ciuperci și fructe de pădure dar și cei cu exploatarea lemnului nemaifiind turiști pe zonă deci, nici nu mai trebuie încălzite casele sau pensiunile! Vă doresc SUCCESURI…vorba unei clasice în viață pentru că, în contextul în care s-au majorat toate și fiscalitatea a devenit mai mult decât absurdă, ne băgăm singuri bățul printre spițe: consilieri privați la privați economici! Orice licitație presupune timp, după care avizare(bani și alti timpi!), alta organizare ….până la urmă cu ce încurcă un investitor local???

Era o formă de divertisment, care acum nu va mai produce iarna, dar nici vara…plimbarea cu gondola!”

Sute de mii de euro, costul reviziilor pentru autorizare

Actuala firmă care se ocupă de domeniul schiabil a fost desemnată printr-o licitație internațională, perfect legală și cuprindea o clauză suspensivă: și anume în termen de 6 luni de la încheierea procedurii, Primăria să intabuleze instalațiile din golul alpin, unde proprietar de drept este Primăria VAIDEENI!

În acest sens, Primăria VAIDEENI fiind proprietara terenurilor din golul alpin și pentru a da drept de superficie Primăriei Voineasa să poată intabula acele terenuri, a demarat un audit care a stabilit ca Primăria Voineasa trebuie să dea 35% din venituri Primăriei Vaideeni! Acest proiect de hotărâre, a primit vot POZITIV Consiliul local Vaideeni și NEGATIV Consiliul local Voineasa!

Cele 6 luni cuprinse în clauza suspensivă expiră luni, 22.03.2026! Contractul anterior expiră în 13 Aprilie!

Cel nou, trebuia sa continue din 13 Aprilie 2026, pe o perioada de 10 ani, actuala firmă care exploatează instalațiile deja efectuând parte de 70% din reviziile obligatorii, în valoare de câteva sute de mii de euro.

Acestea sunt revizii speciale, care trebuie realizate de producătorul instalației LEITNER, dat fiind faptul ca instalațiile au deja 15 ani vechime! Fără aceste revizii speciale, INSTALAȚIILE NU VOR MAI FI AUTORIZATE DE PRODUCĂTOR SA FUNCȚIONEZE și nu se vor mai livra piese de schimb! Este o întreagă industrie angrenată în spatele acestor activități.

Câteva date cu impact bugetar. Bani grei, dar hei! ce să faci cu ei?

Mai jos, iată datele cu impact bugetar negativ, ANUAL în linii mari ca și costuri pentru UAT VOINEASA:

Redevența = 750.000 lei (în loc să cedezi 35% și să nu mai ai niciun cost din cele ce urmează!

Impozit infrastructura edilitar urbană = 100.000;

Pază obiectiv = cca. 400.000 lei;

Asigurarea întregii infrastructuri = 250.000 lei;

Curent = 400.000 lei (chiar dacă nu funcționează nimic, spațiile tehnice, căminele instalației de zăpadă, toate trebuie încălzite, pentru e evita neplăcerile de a se forma condens privind partea de automatizare);

Comision încasări: +80.000 lei;

Întrețineri curente= +100.000 lei (aici nu intră în calcul reviziile tehnice care generează costuri de 10 ori mai mari…);

La aceste se adaugă defalcatele din TVA și IMPOZIT pe profit…și veniturile incomensurabile din economia pe orizontală, pe care le plătesc toți, cei care desfășoară activități economice în zonă și pe care UAT Voineasa nu a reușit să le ia în calcul la ședința de ieri!