SC RALUNIC SRL – anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

SC RALUNIC SRL, cu sediul in jud. Valcea, mun. Ramnicu Valcea, str.Drumul Garii, nr.143, titular al proiectului „Construire hotel, amenajare teren,construire împrejmuire si amplasare panou publicitar”, propus a fi amplasat in judetul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, strada Canalului, nr.13,anunţă publicul interesat asupra deciziei ANMAP –DJM Vâlcea privind actualizarea Acordului de Mediu nr.17 din 29.12.2021 pentru modificări aduse proiectului ’’Construire hotel, amenajare teren,construire împrejmuire si amplasare panou publicitar’’, propus a fi amplasat in judetul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, strada Canalului, nr.13.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ANMAP –DJM Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea şi la sediul SC RALUNIC SRL, jud. Valcea, mun. Ramnicu Valcea, str. Drumul Garii, nr.143, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul ANMAP-DJM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.