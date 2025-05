SC LUDI RAU SRL – ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

SC LUDI RAU SRL, cu sediul social in localitatea Municipiul Drãgãşani , str.Troian, nr. 12, județul Vâlcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea de: Cod CAEN rev.2 – 4677, Cod CAEN rev.3 – 4687 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor pentru punctul de lucru amplasat in: Comuna Copãceni, Sat Veƫelu, str.Principala nr. 54 , judeƫul Vâlcea. Informatii privind documentatia depusa, pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Mediu si Arii Protejate- Directia Judeteana de Mediu Valcea, strada Remus Bellu nr.6, Rm. Valcea, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Nationale pentru Mediu si Arii Protejate- Directia Judeteana de Mediu Valcea pe durata derularii procedurii de autorizare.