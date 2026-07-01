APAVIL SA – anunț privind scoaterea la concurs a unui post de instalator în cadrul Serviciului Branșări Frauduloase, Detectări Pierderi și Montare Apometre

Concursul constă în susținerea probei practice și a interviului pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare. Proba practică și interviul vor avea loc în data de 22.07.2026, ora 0900, în cadrul Serviciului Branșări Frauduloase, Detectări Pierderi Și Montare Apometre din str. Regina Maria, PT 18.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 15.07.2026, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, program: luni-joi, între orele 0700 – 1530 , vineri, între orele 0700 – 1300.