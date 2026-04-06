Coiful contra Schengen

Încă o legendă demontată. Unele conspirații au viață scurtă. Coiful de la Coțofenești a fost furat dintr-un muzeu din Olanda în contul acceptării României în spațiul Schengen. Statul român a făcut un troc ieftin, circulă informația în anumite medii. Dar nu ni se spune adevărul, noroc că ne-am prins noi, vașnicii apărători ai spiritului dacic, citez din comentarii. Tot ce-i simbol al originii poporului român trebuie să dispară, așa vor străinii care nu mai pot de grija noastră.

Iată că acum a fost găsit coiful și două dintre cele trei brățări furate. Ce ne facem? Hoții au fost prinși și obiectele recuperate. E așa o mare tristețe pe anumite pagini de internet care își făcuseră o profesiune de credință din a spune românilor, mai precis din a le deschide ochii, despre cum îi călăresc străinii și le fură identitatea. Statul român urmează să returneze despăgubirea plătită de societatea de asigurări la care au fost asigurate bunurile, dar cu aderarea la Schengen cum rămâne? Ne retragem? În locul ei ar trebui să facem o uniune vamală cu spațiul ex-sovietic că și de acolo avem un tezaur de recuperat. Retorica de acest tip îmbracă, desigur, și aspecte comice.

Mai nou și incompetența guvernamentală este transferată tot în contul forțelor malefice din Occident. România a pierdut procesul cu compania farmaceutică Pfizer pentru renunțarea unilaterală la achiziția dozelor de vaccin, în contextul pandemiei din 2021, și este bună de plată 600 de milioane de euro. Decizia, deși nu este definitivă, este executorie, cu alte cuvinte statul român poate fi executat pentru recuperarea prejudiciului. Suma reprezintă echivalentul a 28 de milioane de doze de vaccin contractate, pe care țara noastră a refuzat să le mai primească începând cu anul 2023, dobânzi calculate la rata Băncii Centrale Europene plus cinci puncte procentuale și acoperirea cheltuielilor de judecată. Alte țări, aflate în aceeași situație, au reușit să renegocieze contractele, însă ai noștri s-au ținut bățoși.

Și în acest caz suntem victima unei conspirații mondiale, justiția lor este și ea coruptă, că doar așa o percepem la noi, big pharma, oculta, sunt implicate. Pentru cine vrea să creadă aceste bazaconii am un singur gând, să-și amintească cum li s-a dat peste nas nu demult, când România a câștigat procesul în cazul Roșia Montană. La fel s-a spus, că e o conspirație. Cine știe ce mai scormonesc, că ăla a fost praf în ochi pentru plata mult mai generoasă de acum.

Mai bine am avea grijă de niște negociatori buni și miniștri competenți care să aibă habar atunci când își pun semnătura pe un contract. Iar când greșesc, justiția națională să-i tragă la răspundere. DNA a deschis un dosar care vizează modul în care statul român a contractat doze de vaccin în perioada pandemiei, încă din 2021, însă investigația trenează în buna tradiție românească. Probabil se așteaptă prescrierea faptelor. Cunoaștem, nu e o situație izolată.