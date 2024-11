Rețeaua Magazine DIANA se extinde în Râmnicu Vâlcea prin deschiderea magazinului cu numărul 84 – DIANA Matei Basarab

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

More Stories From Eveniment

Magazinul DIANA Matei Basarab are o suprafață de peste 120 mp și o sortimentație de peste 3000 de produse atent selectate. Această locație pune la dispoziția clienților produse din carne DIANA, preparate din pește din gama Pescăria Magic, precum și alte articole esențiale pentru coșul zilnic.

Magazine DIANA continuă să fie aproape de comunitate prin inaugurarea celui de-al 84-lea magazin din rețea, ce a avut loc astăzi, 22 noiembrie, la ora 11:00, în Râmnicu Vâlcea, pe Strada Mihai Viteazul, nr. 66B. Noul magazin este poziționat ideal într-o zonă-reper pentru râmniceni, cunoscută sub numele de „la mese”, oferind locuitorilor acces rapid la produsele de care au nevoie zilnic.

Right Asides

Caută Caută

Comandat de: PSD - Organizația Județeană Vâlcea - CMF 11240017

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Electoral Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri