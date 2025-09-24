LIGA 3, ETAPA 5. 2-0 LA DĂEȘTI PENTRU SCM RÂMNICU VÂLCEA, CARE CONDUCE CLASAMENTUL SERIEI

Derby-urile între vecini adună mereu pasiuni și emoții pe teren, indiferent de locul în clasament. Să fi fost vreo 150 de spectatori, în tribuna de la Fedeleșoiu, dar și după gard, locul de unde umorul popular încearcă să pună presiune pe oaspeți, cu fel de fel de vorbe de duh. Vorba ceea, „Măcar să ne distrăm, dacă nu bat ai noștri„.

➡Doar că SCM a început tare și sus. Trecuseră doar opt minute, un-doi Preda-Ivan pe spații mari lăsate de fundașii adverși, iar ultimul marchează sigur. Totuși, Viitorul nu-și pierde cumpătul, și, în minutul 13, un șut bun al lui Dinu, respins de Micle anunță revenirea gazdelor în joc. Și timp de câteva minute, animată de insistența aceluiași Dinu, Viitorul prinde consistență în exprimare, ajutată și de calmul lui Pîrvulescu și de frenezia lui Iana pe dreapta. Tot Dinu cere penalty la o pătrundere în viteză pe stânga, dar centralul lasă jocul mai departe, declanșând un șir de proteste de pe banca Viitorului. „Te rog frumos. Te rog frumos. Comentezi la fiecare decizie„, îl liniștește centralul pe Marius Vlădoi. Apoi Sîrbu prinde un șut în diagonală, care trece nu departe de bară. Nervos devine și Achim, care-și muștruluiește coechipierii. „Țineți, bă, de minge, țineți de minge„, într-un moment în care Vâlcea nu găsea ritmul la mijlocul terenului. Micle scoate un șut din lovitură liberă a lui Brînzan, iar Rusu răspunde cu un șut puternic, la care Vlădoi-junior e pe fază. Apoi mai are ceva emoții la o „liberă” periculoasă executată tot de Rusu, dar totul se încheie doar cu corner pentru vâlceni. Bună prima repriză, în ciuda unui teren nepotrivit.

➡Însă, la reluare, jocul pierde din spectaculozitate. Gazdele au mai mult mingea, încearcă pe benzi, dar când încep să o arunce în careu pe sus, e cam capăt de linie, că Dandea și Sălcianu au magneți pe frunte. Intrat după pauză, Zaharia a luminat jocul SCM pe atac cu pase sigure. Și când dăeștenii încă mai sperau, în minutul 83, pe atacul lor, mingea sare invers, soarta !, la vâlceanul Oprescu, lansare pentru Rusu, pe care dacă nu-l faultezi, ai pierdut trenul. Așa că vârful de atac al SCM intră în careu și o plesnește sănătos, la semi-înălțime, la a doua bară. Nimic de făcut pentru Vlădoi-junior și partida este gata.

Vâlcea câștigă meritat, zic eu, în timp ce Viitorul, cu excepția primelor 10 minute, a fost tot timpul în meci, dar i-a lipsit acel „ceva”, măcar pentru un gol.

Au jucat:

👉Viitorul Dăești – Vlădoi – Iarna, Pârvulescu, Ghiță, Popolan – Tudorescu, Bīrzan – Sîrbu, Drugan, Bălașa – Dinu . Au intrat după pauză Bloțu, Vîrlan, Mihăilă , Zamfirescu.

👉SCM Râmnicu Vâlcea – Micle – Croitoru, Dandea, Sălcianu, Mitulețu- Simion, Achim – Preda, Dănilă – Ivan, Rusu, Au intrat după pauză: Zaharia, Ciortan, Constantinescu, Oprescu, Pintilie.

👨‍⚖A arbitrat Constantin Alin Olaru(Râmnicu Vâlcea), ajutat de Barna Tamas Biro și Zsolt Biro(ambii Covasna) plus Răzvan Banciu (Râmnicu Vâlcea), al patrulea oficial.

⚠Faza din minutul 19, când Dăești a cerut penalty. O scriu la cald, doar din ceea ce am văzut în rapiditatea fazei. Dinu a intrat în viteză în careu și a căzut. Mâna fundașului de la SCM clar a fost pe el, cred că a și fost împins discret. Poate că unul din cinci arbitri ar fi dat penalty, dar mai degrabă nu a fost, la cum se judecă acum asemenea împrejurări.

📌În clasament, SCM Râmnicu Vâlcea este lideră, 13 puncte, FC Păușești-Otăsău, învinsă la Pietrari de Mediaș cu 3-1, are locul 8, cu 6 puncte, în timp ce Viitorul Dăești ocupa ultimul loc, cu 2 puncte.