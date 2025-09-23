MECI TARE ASTĂZI LA FEDELEȘOIU: VIITORUL DĂEȘTI – SCM RÂMNICU VÂLCEA. FCPO JOACĂ ACASĂ CU MEDIAȘ

Nu este un meci simplu, acest Viitorul Dăești – SCM Râmnicu Vâlcea, așa cum poate l-ar indica clasamentul de moment. Cei câțiva km distanță pun presiune pe ambele echipe, nimic nou între vecini. Ar mai fi, poate, și dorința de revanșă pentru Pîrvulescu și Iana, care să conteze. În orice caz, așteptările sunt de echilibru în acest al doilea derby județean al sezonului.

Viitorul pare o echipă paradoxală. Creează oportunități, da goluri, 2-2 de fiecare dată în ultimele două partide, al treilea atac din serie. Dar și ia multe, a doua cea mai slabă apărare. Poate că acesta este motivul pentru care ocupă ultimul loc în clasament, deși jocul i-ar fi permis mai mult până acum. ” Ratăm, ratăm mult și asta ne costă. Însă am încredere că mai punem la punct ceva detalii și vom arăta mai bine. Mergem să jucăm cu Vâlcea. Va fi o partidă din care vom avea de învățat, plus că te motivezi altfel când joci cu cei buni”, spune Marius Vlădoi, directorul sportiv de la Dăești.

De partea cealaltă, lidera seriei vine după o victorie clară, dar după un joc ezitant, și știe că meciul va fi complicat. ” Nu greu, foarte greu va fi meciul. Ei evoluează foarte bine, chiar dacă nu câștigă. În plus, mereu disputele locale sunt mereu încinse. Noi venim să ne facem jocul și să luăm toate punctele. Nu știu dacă va juca Doman, după întinderea suferiră, dar va fi decizia antrenorului”, a spus Jean Turmacu, președintele secției de fotbal a SCM.

Partida se joacă azi (marți, 23 septembrie, n.r) de la ora 17,00, pe stadionul din Fedeleșoiu.

La aceeași oră, la Pietrari, FC Păușești-Otăsău – ACS Mediaș, vecine de clasament, locurile 7 și 8.

Foto: CS Viitorul Dăești, pagina Fb