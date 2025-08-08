REGAL HANDBALISTIC: „MEMORIALUL CONSTANTIN TITĂ”, 8-9 AUGUST.

SCM RÂMNICU VÂLCEA, DEBRECEN, RAPID BUCUREȘTI, SCM CRAIOVA

Astăzi începe, în Sala Sporturilor Traian, „Memorialul Constantin Tită” la handbal feminin. A 18-a ediție organizată în memoria omului de sport desăvârșit care a fost „Generalul” aduce la Râmnicu Vâlcea trei echipe competitive, alături, desigur, de SCM.

🤾Debrecen Vasutas Sport Club se întoarce pe malul Olăneștiului după opt luni. De această dată, în postura de echipă de Liga Campionilor și incluzând două foste jucătoare vâlcene ale sezonului trecut: Daniela de Jong și Alicia Toublanc. Pare a fi cea mai puternică din cele patru, adunând și alte jucătoare cunoscute: pivotul Petra Füzi-Tövizi, interul dreapta Oceane-Sorcien, interii stânga Kristin Thorleifsdottir și Dora Hornyak, portarul Jessica Ryde.

🤾Rapid București vine cu un antrenor nou, francezul Laurent Bezeau, desemnat de cinci ori cel mai bun al campionatului francez, ultima oară în 2021. Lotul giuleștean a trecut prin modificări radicale, cu nouă sosiri și șase plecări importante, față de sezonul trecut.

🤾SCM Craiova le aduce la Vâlcea, ca noutăți, pe Alicia Gogîrlă(salutări, Alicia), interul dreapta Natalia Nosek, pivotul Ainhoa Hernandez, dar și o jucătoare tânără cu o „presă” bună, interul stânga Enryka Bodijar, participantă la Campionatul European U19 din iulie. Antrenor este Ovidiu Mihăilă, selecționer al echipei României U19.

🤾In ceea ce privește SCM Râmnicu Vâlcea, o declarație a antrenorului Florentin Pera prefațează turneul:

➡”Din păcate, nu ne vom putea baza pe serviciile jucătoarelor Eli Skogstrand și Daphne Gautschi, ambele aflate în perioada de recuperare după accidentări. Sper ca ele să revină cât mai curând pe teren, sănătoase și apte pentru competiție.

În ceea ce o privește pe Skogstrand, accidentată la începutul lunii februarie, ea urmează un program de recuperare estimat la cel puțin 3-4 luni, ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, va putea reveni pe teren în luna ianuarie a anului viitor. Îi doresc multă sănătate și o recuperare cât mai rapidă – are toată susținerea mea în această perioadă dificilă.

Între timp, conducerea clubului face eforturi pentru a completa postul de portar, încă de la începutul lunii iulie. Este o prioritate pentru noi să avem soluții viabile până la revenirea lui Skogstrand.

Aceste meciuri sunt extrem de utile, întrucât ne oferă ocazia să consolidăm diverse formule și sisteme de joc. Având în vedere că lotul nostru cuprinde multe jucătoare nou venite față de sezonul trecut, este esențial să dezvoltăm omogenitatea echipei prin jocuri și situații cât mai apropiate de cele oficiale”.

Să mai spunem că, urmare a unei enterocolite, Mia Zschocke nu este 100%, insă ea va fi în lot.

☑Astăzi sunt programate partidele :

Rapid București – SCM Craiova, orele 17,00

SCM Râmnicu Vâlcea – Debrecen, orele 19,15

☑Sâmbătă, 9 august, se vor întâlni învingătoarele și învinsele între ele, formatul este de Final Four. Prima partidă de sâmbătă, orele 16,00, apoi finala Memorialului, orele 17,15.

Haideți în Polivalentă, se anunță două zile de handbal bun, cu jucătoare exponențiale, un spectacol care trebuie urmărit!

Foto – SCM Râmnicu Vâlcea – Handbal feminin