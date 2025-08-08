MEMORIALUL CONSTANTIN TITĂ, HANDBAL FEMININ. ZIUA 1. DEBRECEN ÎNVINGE SCM RÂMNICU VÂLCEA

În partida a doua din prima zi a Memorialului Constantin Tită la handbal feminin, Debrecen a învins SCM Râmnicu Vâlcea cu 30-27 (13-17).

Golurile au fost marcate de:

SCM Râmnicu Vâlcea – Tuva Hove 5, Anniken Wollik 6, Rebeca Necula 3, Natasa Ljepoja 3, Julia Maidhof 3, Mia Zschocke 2, Amalie Wulff 2, Karoline Lund 2, Andreea Bujor 1.

Debrecen – Alicia Toublanc 8, Oceane Sercien 4, Liliana Csernyanszki 4, Kristin Thorleifsdottir 3, Konszuela Hamori 2, Petra Tovizi 2, Vivien Grosh 2, Mirtill Petrus 2, Jovana Jovovity 2, Mira Vamos 1.

La Vâlcea nu a jucat Daphne Gautschi, iar la Debrecen a lipsit Daniela de Jong.

La începutul partidei, gazdele au onorat prezența în sală a marilor conducători ai handbalului vâlcean, din perioada Chimistul-Oltchim, Ioan Gavrilescu și Petre Berbecaru cu o plachetă aniversară și un buchet de flori.

Sâmbătă, 9 august, se vor juca partidele SCM Râmnicu Vâlcea – SCM Craiova (ora 16,00), iar în finala turneului Debrecen va întâlni Rapid București (ora 18,15).