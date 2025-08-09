RAPID BUCUREȘTI A CÂȘTIGAT „MEMORIALUL CONSTANTIN TITĂ” LA HANDBAL FEMININ, DE LA RÂMNICU VÂLCEA
Echipa de handbal feminin Rapid București a câștigat turneul „Memorialul Constantin Tită”, desfășurat la Râmnicu Vâlcea, în zilele de 8 și 9 august.
➡️În finala mare, giuleștencele au învins cu 35-31 pe Debrecen.
➡️Finala mică a fost adjudecată de SCM Râmnicu Vâlcea, 33-27 cu SCM Craiova.
Distincții acordate de organizatori:
🤾Cea mai tehnică jucătoare: Jovana Jovovic(Debrecen)
🤾Cea mai bună marcatoare : Alicia Toublanc(Debrecen)
🤾Cel mai bun portar: Denisa Dedu(Rapid București)