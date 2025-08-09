RAPID BUCUREȘTI A CÂȘTIGAT „MEMORIALUL CONSTANTIN TITĂ” LA HANDBAL FEMININ, DE LA RÂMNICU VÂLCEA

Echipa de handbal feminin Rapid București a câștigat turneul „Memorialul Constantin Tită”, desfășurat la Râmnicu Vâlcea, în zilele de 8 și 9 august.

➡️În finala mare, giuleștencele au învins cu 35-31 pe Debrecen.

➡️Finala mică a fost adjudecată de SCM Râmnicu Vâlcea, 33-27 cu SCM Craiova.

Distincții acordate de organizatori:

🤾Cea mai tehnică jucătoare: Jovana Jovovic(Debrecen)

🤾Cea mai bună marcatoare : Alicia Toublanc(Debrecen)

🤾Cel mai bun portar: Denisa Dedu(Rapid București)