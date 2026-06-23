Punct ochit..«pumn» lovit – Bodescu câștigă prin KO în prima rundă, la Dynamite Fighting Show

Clubul Tiger Gym Râmnicu Vâlcea obține o nouă victorie importantă în kickboxingul profesionist prin sportivul Bodescu Gabriel Becali, antrenat de Viorel Stanciu.

În cadrul galei Dynamite Fighting Show desfășurate la Târgu Jiu, Becali a avut nevoie de o singură rundă pentru a-și impune superioritatea, încheind confruntarea prin knockout. Sportivul vâlcean a intrat în ring concentrat, încrezător și cu un plan tactic bine pregătit, controlând lupta încă din primele secunde și demonstrând încă odată progresul realizat în ultimii ani.

Victoria vine după o perioadă intensă de pregătire și confirmă nivelul ridicat de muncă depus atât de sportiv, cât și de echipa sa tehnică. Rezultatul este cu atât mai valoros cu cât adversarul a fost unul matur și cu experiență mult mai mare, însă, strategia și execuția precisă a lui Becali au făcut diferența.

Pentru echipa vâlceană, această victorie nu reprezintă un punct final, ci o nouă etapă într-un proiect construit prin muncă, perseverență și pasiune pentru sport.