În arest, după ce și-a omorât câinele aruncându-l de la etajul 4

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 30 de ani, din orașul Horezu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

Ce s-a întâmplat, mai exact? Se pare că în noaptea de 3 august 2026, în jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Horezu au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un exemplar canin ar fi fost ucis. Aceștia s-au deplasat de îndată la fața locului, unde, din nefericire, au constatat că cele sesizate se confirmă.

Din cercetări a reieșit că bărbatul de 30 de ani ar fi aruncat câinele de la etajul al patrulea al unui bloc, provocându-i decesul.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind preluate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, care, în urma probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbat.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și dispunerea măsurilor legale care se impun.