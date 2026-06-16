Dynamite Fighting Show, vâlceanul Gabriel Bodescu, luptă grea contra gorjeanul Andrei Bujor

Pe 19 iunie, municipiul Târgu Jiu va găzdui ediția cu numărul 31 a galei Dynamite Fighting Show, cea mai mare și mai prestigioasă promoție de kickboxing din România. Evenimentul va reuni sportivi valoroși din țară și din străinătate, oferind publicului confruntări spectaculoase și un nivel competițional ridicat.

Clubul Tiger Gym Râmnicu Vâlcea, condus de antrenorul Viorel Stanciu, va fi reprezentat în cadrul galei de Gabriel Bodescu “Becali”, unul dintre tinerii sportivi aflați în plină ascensiune. Acesta va avea o misiune dificilă în fața publicului gorjean, urmând să-l întâlnească pe Andrei Bujor, o vedetă locală, luptător cu mare experiență și rezultate importante în ring.

Pentru Gabriel, participarea la Dynamite Fighting Show reprezintă o nouă oportunitate de a demonstra progresul realizat prin muncă, disciplină și pregătire constantă. Meciul se anunță unul echilibrat și intens, între doi sportivi ambițioși, dornici să își confirme valoarea.

„Suntem bucuroși să fim prezenți la un eveniment de asemenea anvergură condusă de promotorul Catalin Morosanu. Gabriel este un sportiv de perspectivă, care s-a pregătit serios pentru această confruntare urmând un program de pregătire intens cu 2 antrenamente pe zi. Respectăm experiența adversarului său și ne așteptăm la un meci exploziv și spectaculos pentru public”, a declarat Viorel Stanciu, antrenorul Tiger Gym Râmnicu Vâlcea.