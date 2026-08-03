Femeie arestată pentru trafic de minori

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, au documentat activitatea infracțională a unei femei, de 35 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

În baza probatoriului administrat a reieșit faptul că, în perioada martie – iulie 2026, profitând de poziția de încredere și autoritate asupra unei victime minore (17 ani), membră a familiei sale, femeia, în scopul obținerii unor beneficii materiale, ar fi determinat persoana vătămată să practice prostituția.

Astfel, aceasta ar fi transportat victima minoră în diverse locații din municipiul Râmnicu Vâlcea, închiriate în regim hotelier, ar fi promovat anunțuri privind serviciile sexuale oferite de către victima minoră și ulterior și-ar fi însușit sumele de bani provenite din activitatea infracțională.

În urma percheziției efectuate de către polițiști, la data de 30 iulie 2026, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă.

Ulterior, la aceeași dată, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reținerea persoanei.

De asemenea, la data de 31 iulie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.