Deputatul Eugen Neață, din vacanță, direct la muncă. Acciza la combustibil, TVA-ul la imobiliare, câteva dintre intervențiile urgente

Parlamentul României poate oferi soluții pentru multe dintre problemele care apar în această perioadă, în administrarea treburilor naționale. Când situația o cere, practic, nu există vacanță parlamentară, atunci când este nevoie de dezbaterea legilor și de sesiuni de vot pentru susținerea lor.

Cu câteva zile în urmă, a fost nevoie de o normă legislativă care să oprească scumpirile sălbatice ale carburanților. Situațiile apărute în plan internațional oferă o oportunitate de îmbogățire rapidă pentru unii, pe seama celor care au nevoie de combustibil pentru a se deplasa, pentru a pune utilajele agricole în mișcare și pentru a transporta mărfuri și persoane acolo unde trebuie ele să ajungă.

„Este uimitor cum, fără nicio explicație rațională, benzina și motorina se oferă pe bani din ce în ce mai mulți, la prima adiere de vânt. Legea pe care am votat-o zilele trecute în Parlamentul României instituie o stare de criză pentru următoarele trei luni și plafonează adaosul comercial. Creează posibilitatea aplicării unei accize dinamice, în funcție de fluctuația prețurilor pe piețele internaționale, la petrol.

O altă situație care a reclamat intervenția urgentă a Parlamentului României este cea referitoare la TVA-ul pentru tranzacțiile imobiliare. Se știe deja de atacul la care au fost supuse serverele ce gestionează informația națională în acest domeniu. S-a produs în perioada de trecere de la o taxă pe valoare adăugată mai mică spre alta, mai mare, aliniată cu taxele de acum. Consecința este că cei care puteau beneficia încă de o taxă redusă pentru contractele încheiate deja n-au mai putut primi acest beneficiu. Este nevoie de prelungirea termenului de aplicare a TVA redus și am votat ca acest lucru să se facă până la 1 octombrie 2026. Și, în sfârșit, tot acum, am susținut un proiect legislativ care prelungește perioada de utilizare a primei de carieră didactică pe întreaga durată a anului școlar/universitar 2026–2027”, a precizat deputatul social democrat de Vâlcea, Eugen Neță.

Acesta se numără printre parlamentarii cu multe inițiative legislative documentate, redactate și susținute până la votul final pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi ale românilor. „Îmi place să fac acest lucru și îmi place la fel de tare să fiu de față atunci când Parlamentul României este chemat să sprijine prin legi soluționarea unor crize apărute de unde nici nu te aștepți. Implicarea și reacția rapidă arată întotdeauna că acest for național este gata tot timpul să acționeze, în folosul celor mulți”, a conchis parlamentarul vâlcean.