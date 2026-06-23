Deputatul Eugen Neață a pus și Vâlcea pe «harta» unei legi care să vină în sprijinul firmelor mici și mijlocii

În calitatea sa de parlamentar al României, deputatul social-democrat, Eugen Neață a acordat o atenție deosebită un u sector foarte important, chiar vital pentru economia țării. Este vorba despre întreprinderile mici și mijlocii. Aproape 99% dintre întreprinderile din România întră în această categorie. Ele produc peste 45% din cifra de afaceri a tuturor agenților economici din țară. 2,7 milioane de persoane lucrează în companii mici și mijlocii, din cei 5,7 milioane de oameni care și-au pus semnătura pe un contract de muncă. Prin comparație, sectorul de stat, cum îi spunem, are circa 1,28 milioane de angajați iar, fără contracte de muncă, lucrători independenți, agricultori etc. – aproape două milioane de români. Acestea sunt cifrele care contează cu adevărat în imaginea generală a României, în încrederea investitorilor în economia românească și în creșterea nivelului la care se găsește optimismul social.

Așadar, întreprinderile mici și mijlocii trebuie să funcționeze și să se înmulțească iar locurile lor de muncă să se multiplice corespunzător.

„În calitate de parlamentar, urmăresc fiecare oportunitate care se ivește în plan legislativ și guvernamental, în această direcție, a sprijinului acordat întreprinderilor mici și mijlocii, rezistenței lor în condiții de criză politică și economică și efortului pe care îl fac afaceriștii români pentru creșterea numărului de angajați. Inima țărilor este economia. Ea dă viață și o întreține, urcând sau coborând adevăratul nivel de satisfacție al poporului care o pune în mișcare. Un proces care funcționează la fel și în familia restrânsă și în cea mai largă, a unei comunități locale, a unui județ ori a țării în care trăim.

Eu sunt deputat de Vâlcea și urmăresc, cum spuneam mai înainte, interesul economic al oamenilor care m-au votat. Pe fluxul parlamentar, a apărut un proiect legislativ cu propuneri de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii din unele zone afectate de crizele din ultimul timp. Am introdus și județul Vâlcea pe lista aceasta, formulând un amendament. Am făcut-o împreună cu Adrian Solomon și cu Marius Constantin Budăi, cei care au completat lista din proiect cu județele din care provin: Vaslui și Botoșani. În discuția pe care am avut-o cu ocazia dezbaterilor din Comisia pentru muncă și protecție socială, în Raportul preliminar asupra acestui proiect de Lege privind Programul de investiții și locuri de muncă, am adăugat cele trei județe, Vâlcea, Vaslui și Botoșani, dar gândind, că, în fond, problema sprijinului guvernamental al întreprinderilor mici și mijlocii este una ce se poate generaliza la nivel național, împreună cu colegii mei, am amendat Proiectul de lege în acest sens. Vremurile sunt grele pentru toată lumea și locurile de muncă și întreprinderile care le generează trebuie ajutate să reziste și să-și dezvolte cifra de afaceri și numărul oamenilor cu care o realizează. Firmele vâlcene au nevoie de programe care să le sprijine activitatea și vâlcenii așteaptă locuri de muncă din ce în ce mai numeroase și mai generoase cu răsplata oferită în schimbul efortului pe care îl depun”, a precizat parlamentarul vâlcean.