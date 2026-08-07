«Vârsta de aur», pentru încă doi râmniceni

• Râmnicu Vâlcea continuă să bată recorduri de longevitate: doi locuitori ai orașului au împlinit 100 de ani în această vară

În mai puțin de o săptămână, doi râmniceni au aniversat 100 de ani de la naștere și au fost sărbătoriți cum se cuvine de Primăria Municipiului.

Ion Spinciu, pe 31 iulie, și Elena Florea, pe 4 august, au fost aniversați de Municipalitate, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, oferindu-li-se, cu această ocazie, la domiciliile lor, Diploma „Vârsta de Aur”, precum și un premiu în valoare de 1.000 de lei. Numărul râmnicenilor care, în acest an, au atins sau depășit un secol de viață și au primit semnele de apreciere din partea administrației locale a ajuns, astfel, la șase; un număr egal cu cei sărbătoriți în acest fel pe parcursul întregului an 2025.