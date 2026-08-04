Medicii de familie, decontare peste plafon, dacă țin locul colegilor de breaslă
• CNAS vine cu o serie de proiecte de acte normative menite să crească accesul asiguraților la serviciile medicale
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat în transparență decizională, pe site-ul propriu (www.cnas.ro), o serie de proiecte de acte normative pentru modificarea și completarea Contractului-cadru și a Normelor sale metodologice de aplicare.
Proiectele propun schimbări pe mai multe paliere de asistență medicală, cu obiectivul de a crește accesul asiguraților la servicii medicale, de a îmbunătăți calitatea actului medical și de a simplifica procedurile administrative.
Printre acestea se numără și prevederea cu privire la creșterea rolului medicinei de familie.
Așadar, pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale, medicii de familie care preiau temporar pacienții colegilor aflați în concediu vor putea deconta consultațiile acordate peste plafonul obișnuit, astfel încât pacienții să beneficieze în continuare de acces la servicii medicale fără întreruperi. Măsura reprezintă și un sprijin pentru medicii care preiau activitate suplimentară și încurajează colaborarea între cabinetele de medicină de familie.
Proiectele vizează consolidarea rolului medicinei de familie în prevenție și în monitorizarea bolilor cronice. Determinarea colesterolului HDL pentru evaluarea riscului cardiovascular este inclusă în consultațiile preventive, sunt actualizate regulile privind diagnosticul bolii cronice de rinichi, în conformitate cu ghidurile internaționale, și sunt clarificate procedurile de monitorizare a testării HPV în cadrul programelor de screening pentru cancerul de col uterin.