Medicii de familie, decontare peste plafon, dacă țin locul colegilor de breaslă

), o serie de proiecte de acte normative pentru modificarea și completarea Contractului-cadru și a Normelor sale metodologice de aplicare.

• CNAS vine cu o serie de proiecte de acte normative menite să crească accesul asiguraților la serviciile medicale

Proiectele propun schimbări pe mai multe paliere de asistență medicală, cu obiectivul de a crește accesul asiguraților la servicii medicale, de a îmbunătăți calitatea actului medical și de a simplifica procedurile administrative.

Printre acestea se numără și prevederea cu privire la c reșterea rolului medicinei de familie.