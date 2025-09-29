Turneul național „Vape me in” ajunge la Râmnicu Vâlcea cu un spectacol dedicat adolescenților

Marți, 30 septembrie, spectacolul de teatru „Vape me in” ajunge la Râmnicu Vâlcea, în cadrul unui turneu național, inițiat de Asociația Culturală pentru Educație prin Artă (ACEA), care explorează provocările adolescenței și riscurile consumului de substanțe periculoase. Reprezentația va avea loc la ora 11:00, la Shopping City Râmnicu Vâlcea, iar accesul publicului este gratuit.

„Vape me in” spune povestea lui Radu și Raluca, doi frați gemeni de 14 ani. În încercarea de a se integra și a impresiona, ei sunt atrași într-un joc riscant de către Dora, o prietenă mai mare. Decizia lor de a experimenta substanțe interzise duce la consecințe devastatoare, transformându-le existența și punându-le viețile în pericol.

„Vape me in” este scris și regizat de Oana Răsuceanu și îi are în distribuție pe Ioana Alexuc, Lavinia Pele și Vlad Crudu.

Turneul se adresează în principal tinerilor cu vârste între 13 și 15 ani și își propune să lanseze o conversație despre prietenie, presiunea anturajului, dorința de apartenență și vulnerabilitățile specifice vârstei. Teatrul devine aici o formă de dialog: nu livrează lecții, ci creează emoție și deschide un spațiu în care tinerii se pot regăsi.

Turneul național „Vape me in” se desfășoară între 23 septembrie și 1 octombrie 2025, ajungând în șapte orașe din România. Este al doilea turneu național care se joacă în mall-urile din portofoliul NEPI Rockcastle, locurile unde adolescenții își petrec timpul alături de prieteni.

Programul complet al turneului:

23 septembrie, 12:00 – Centrul Comercial Auchan Titan / București

– Centrul Comercial Auchan Titan / București 24 septembrie, 11:00 – City Park Mall of Constanța / Constanța

– City Park Mall of Constanța / Constanța 25 septembrie, 11:00 – Shopping City Galați / Galați

– Shopping City Galați / Galați 26 septembrie, 11:00 – Shopping City Piatra Neamț / Piatra Neamț

– Shopping City Piatra Neamț / Piatra Neamț 29 septembrie, 11:00 – Promenada Craiova / Craiova

– Promenada Craiova / Craiova 30 septembrie, 11:00 – Shopping City Râmnicu Vâlcea / Râmnicu Vâlcea

– Shopping City Râmnicu Vâlcea / Râmnicu Vâlcea 1 octombrie, 11:00 – Promenada Sibiu / Sibiu

Mai multe detalii despre turneu sunt disponibile pe www.vapemein.ro.

Un proiect organizat de ACEA (Asociația Culturală pentru Educație prin Artă) și susținut de NEPI Rockcastle.

Înființată în 2014, Asociaţia Culturală pentru Educaţie prin Artă (ACEA) dezvoltă proiecte culturale și educaționale care folosesc arta ca instrument de învățare și dialog. Prin spectacole de teatru, ateliere și programe speciale, ACEA creează experiențe relevante pentru copii și tineri. Mai multe informații despre activitatea asociației sunt disponibile pe pagina de Facebook și Instagram ale asociației.