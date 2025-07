PRESTATORUL CASNIC – tichete de muncă pentru lucrătorii casnici

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea anunță că, începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, s-a creat un cadru legal, clar și accesibil pentru desfășurarea activităților casnice în condiții de legalitate, siguranță și echitate. Această lege are ca obiectiv principal combaterea muncii nedeclarate și oferirea unei forme de protecție socială pentru persoanele care prestează activități casnice.

Legea nr.111 din 21 aprilie 2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic

Activitate casnică – activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată în gospodăria beneficiarului, la domiciliul prestatorului sau în alt loc; activitatea nu este efectuată în scop comercial şi nu se efectuează în beneficiul unor terţi. Gospodărie – totalitatea bunurilor imobile constând în clădirile, anexele, curţile şi grădinile aferente acestora, precum şi bunurile mobile utilizate în prestarea activităţilor casnice.

Prestator casnic – persoană fizică ce desfăşura activităţi casnice în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remuneraţii acordate exclusiv sub formă de tichete. O persoană poate fi prestator numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani și poate fi şi îngrijitorul informal, definit în Legea asistenţei sociale nr.292/2011 şi care nu are încheiat un contract pentru îngrijire informală cu serviciul public de asistenţă socială.

Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic .

Pentru veniturile realizate, prestatorul datorează impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale, baza de calcul pentru aceste cote fiind de 50% din valoarea nominală a tichetului. În situaţia în care prestatorul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, acesta dobândeşte calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei şi are dreptul la pachetul de servicii medicale de bază, de la data la care a solicitat preschimbarea a cel puţin 85 de tichete de activităţi casnice. Menţinerea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face prin preschimbarea în bani a minimum 85 de tichete, lunar.

Persoanele care au dobândit calitatea de asigurat nu pot avea la rândul lor coasiguraţi.

Persoanele care obţin venituri în calitate de prestatori casnici se consideră că nu realizează venituri și pot beneficia concomitent și de indemnizație de șomaj şi de acordarea dreptului la venitul minim garantat.

Beneficiar casnic – persoana fizică în folosul căreia prestatorul desfăşoară activităţi casnice. Între prestator şi beneficiar se stabileşte un raport juridic prin acordul de voinţă, fără formă scrisă. Beneficiarul şi prestatorul convin asupra activităţilor, a nr. de ore sau a volumului de muncă şi asupra plăţii aferente activităţii casnice. Durata zilnică a prestării activităţilor casnice pentru un beneficiar nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii cu vârsta cuprinsă între 16 -18 ani.

Beneficiarul are obligaţia de a valorifica tichetele în termen de 12 luni de la data achiziţionării. Beneficiarul are posibilitatea de a returna tichetele achiziţionate şi neutilizate în 30 de zile de la împlinirea termenului de 12 luni de la achiziționare. Beneficiarii care au achiziţionat şi utilizat într-un an calendaristic un număr de cel puţin 600 de tichete pot beneficia gratuit, la cerere, în anul următor, de 75 de tichete.

Pentru remuneraţia plătită prestatorului, beneficiarul nu datorează contribuţia asigurătoare pentru muncă .

Tichet de activităţi casnice – bon valoric destinat remunerării activităţilor casnice desfăşurate de către prestatorul și se poate achiziţiona de la oricare dintre AJOFM – uri, de la furnizorul de serviciu universal privind serviciile poştale, sau de pe Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice. Tichetele de activităţi casnice sunt emise pe suport hârtie sau pe suport electronic.

Tichetele pot fi preschimbate în bani de către prestatorul în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar, la oricare dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau la furnizorul de serviciu universal ori, după caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.

Angajatorii prevăzuţi în Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare pot acorda angajaţilor proprii sub formă de primă sau bonus, tichete de activităţi casnice.

Angajatorii care achiziţionează şi acordă într-un an calendaristic un număr de cel puţin 600 de tichete pentru acelaşi angajat pot beneficia gratuit, la cerere, în anul următor, de un număr de 50 de tichete înmulţit cu numărul angajaţilor pentru care au achiziţionat şi acordat cel puţin 600 de tichete în anul anterior.

ANOFM utilizează Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice, disponibilă la adresa web : https://tichete.anofm.ro/, prin:

a) înregistrarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii casnici şi prestatorii casnici; b) evidenţa, centralizarea, reţinerea, calculul şi plata obligaţiilor fiscale; c) achiziţia, plata şi distribuirea tichetelor de activităţi casnice emise; d) evidenţa tichetelor preschimbate, returnate, pierdute, deteriorate sau nereturnate de beneficiarul şi a tichetelor pierdute, deteriorate sau care nu au fost preschimbate de către prestatorul, a tichetelor acordate gratuit beneficiarilor, a tichetelor acordate gratuit angajatorilor, precum şi a tichetelor anulate. e) interogarea de date şi generarea de rapoarte şi statistici.

Lista activităţilor casnice cuprinde: Curăţenia/Igienizarea locuinţei, Strângerea resturilor vegetale din grădină, Întreţinerea spaţiilor verzi, Întreţinerea şi irigarea răsadurilor şi a plantelor, Toaletarea pomilor, Plantarea pomilor, arborilor şi arbuştilor, Plantarea răsadurilor, Călcatul rufelor, Spălarea rufelor manual sau la maşina de spălat, Spălarea covoarelor (altele decât cele înnodate manual), Prepararea hranei, Aranjarea şi servirea mesei, Debarasarea şi spălarea vaselor, Hrănirea şi/sau îngrijirea animalelor de companie, Plimbarea câinilor sau a altor animale de companie, Transportarea animalelor de companie la/de la cabinetul veterinar, Curăţarea şi întreţinerea piscinei/a acvariilor, Realizarea de cumpărături, Tăierea şi despicarea lemnelor pentru foc, Căratul lemnelor şi al materialelor pentru foc, Încărcatul-descărcatul de obiecte casnice, Spălarea şi curăţarea autovehiculelor, Recoltarea fructelor şi a legumelor, Spălarea geamurilor şi a tâmplăriei, Văruirea pomilor, Efectuarea igienei corporale a persoanelor dependente, Îmbrăcarea şi dezbrăcarea persoanelor dependente, Hrănirea şi hidratarea persoanelor dependente, Efectuarea igienei eliminărilor persoanelor dependente, Transferul şi mobilizarea persoanelor dependente, Facilitarea comunicării persoanelor dependente cu alte persoane, Facilitarea deplasării persoanelor dependente în interior, Facilitarea deplasării şi însoţirea persoanelor dependente în exterior, Acompanierea persoanelor dependente la activităţi desocializare şi/sau socializarea cu persoanele dependente.