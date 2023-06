Email the Author

Marți, 27 iunie 2023, s-a desfăşurat a doua probă scrisă a Examenului Național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2023, E. c) – Proba obligatorie a profilului. S-au prezentat 2.209 de candidați din 2.278 înscrişi, absentând un număr de 68 candidați. Numărul total de înscrişi la Examenul Naţional de Bacalaureat, în judeţul Vâlcea este de 2.403 de candidaţi: 2.074 din seria curentă şi 329 din seriile anterioare. Pentru tentativă de fraudă a fost eliminat un candidat, la disciplina Matematică. El nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. Șase elevi cu cerințe educaţionale speciale au beneficiat de condiţii de examen adaptate, conform procedurii de egalizare de şanse. Subiectele și baremele de corectare sunt publicate tot marți, la ora 15.00, pe site-ul subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

