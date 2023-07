Daria NEGREȚU, tânăra de 10 din Vâlcea care dorește să devină cadru didactic imediat după finalizarea liceului! În paralel, vrea să studieze la o facultate de economie cu predare în limba engleză

Continuăm să vă prezentăm interviuri cu tinerii din Vâlcea care au obținut medii maxime la Examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie 2023. De această dată vă invităm să faceți cunoștință cu Daria Florentina NEGREȚU, o tânără absolventă a profilului Pedagogic de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea.

Deși s-a bătut (și încă se bate) monedă că tinerii valoroși ai județului nostru își doresc, într-o bună măsură, să se pregătească pentru joburi pe care le vor practica în afara țării (altfel spus, doresc să emigreze), ei bine, cele trei tinere din Vâlcea cu medii maxime la Examenul de Bacalaureat din acest an nu prea se lasă «vrăjite» de mirajul străinătății. Spun că vor studia la facultăți din țară, iar apoi vor vrea să profeseze tot în România. Dacă le vor apărea, peste ani, oportunități pentru a merge să profeseze în străinătate, ele spun că vor analiza la acel moment ce va fi de făcut. Însă, aproape la unison, cele trei spun acum că doresc să lucreze în țară și că nu pornesc de la ideea că se pregătesc pentru profesii pe care să le desfășoare în străinătate.

Este și cazul Dariei NEGREȚU de la CNIMB Râmnicu Vâlcea. Tânăra cu media 10 la Examenul de Bacalaureat spune că își dorește să activeze cât mai curând în învățământul primar, ca și cadru didactic (vrea să treacă de cealaltă parte a catedrei 😀 ). În paralel cu acest job, spune că ar vrea să studieze la o facultate cu predare în limba engleză din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București.

Daria NEGREȚU: „Profilul pe care l-am urmat în liceu și-a adus și el aportul pentru modelarea mea, prin responsabilitățile care vin prin preluarea rolului de mentor al unei clase de elevi”

Așadar, în rândurile de mai jos, vă invităm să o cunoașteți mai bine pe Daria NEGREȚU și să aflați care a fost cheia succesului pentru note de 10 la toate probele Examenului de Bacalaureat.

1.Spune-ne câteva lucruri despre tine pentru ca noi, dar și cititorii noștri să te cunoaștem mai bine.

Mă numesc Daria Negrețu, am 19 ani și sunt absolventa liceului „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, profil Pedagogic, specializare învățător-educator. Primii ani de școală i-am parcurs la Școala Generală Nr. 10, iar începând cu clasa a V-a am avut posibilitatea de a fi eleva acestui colegiu de prestigiu. Anii de liceu s-au derulat sub îndrumarea dirigintei Diana Vlăsceanu, profesoară de Limba Engleză. Anumiți profesori și-au lăsat amprenta semnificativ în formarea mea, pot să spun asta cu certitudine, deschizându-mi orizontul spre însușirea unor informații primordiale în vederea atingerii finalităților propuse. Profilul pe care l-am urmat în liceu și-a adus și el aportul pentru modelarea mea, prin responsabilitățile care vin odată cu preluarea rolului de mentor al unei clase de elevi.

2.Care au fost secretele mediei maxime la Bacalaureat? Cum te-ai pregătit de ai reușit să promovezi cu media 10?

Nu am avut un program de studiu premeditat, însă am știut întotdeauna să-mi organizez timpul, astfel încât să mă bucur în continuare de ieșiri și hobbyuri, sport, fără să neglijez examenul pe care-l aveam în față și care îmi condiționa intrarea la facultate. Într-adevăr, mi-a fost ușor și pentru că întotdeauna am avut o afinitate pentru Limba Română, îmi plăcea să compun, să comentez citate, să mă exprim în slove, multe dintre romane mi-au stârnit interesul.

3.Ce dorești să faci mai departe? Ce facultate vrei să urmezi?

În continuare, intenționez să urmez o facultate din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în limba engleză. Am ales o astfel de facultate pentru că doresc să dobândesc o perspectivă mai largă asupra economiei globale și a problemelor de natură socială. Totodată, îmi doresc să obțin și titularizarea odată cu un post în învățământul primar, devreme ce sunt deprinsă cu meseria și îmi place și asta. Consider, totuși, că sunt la vârsta la care pot experimenta și îmi pot însuși cunoștințe în multe domenii, pentru că am înclinații pe care nu le-am fructificat încă.

4.Unde te vezi peste 10 ani, din punct de vedere profesional? În țară sau în străinătate?

N-aș putea spune cu exactitate unde mă văd peste 10 ani, având în vedere că las deschise mai multe posibilități în ceea ce mă privește. Însă, cu siguranță, din punctul de vedere al carierei, 10 ani înseamnă desăvârșirea potențialului profesional, indiferent că va fi aici sau în afara țării.

Mulțumim pentru timpul acordat și îți dorim mult succes pe mai departe!

O felicităm încă o dată pe Daria Florentina NEGREȚU pentru media maximă la Examenul de Bacalaureat și… o așteptăm în toamnă să ne comunice primele impresii ca studentă și, de ce nu, chiar în calitate de cadru didactic în învățământul primar!

